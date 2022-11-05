Лед тронулся: посол Украины в Германии надеется на поставки Киеву Leopard 2

Похоже, что в вопросе прямых поставок Германией боевых танков Leopard 2 лет таки тронулся и Берлин готов принять такое решение. Посол Украины в ФРГ Алексей Макеев считает, что поставки техники должны начаться совсем скоро. Как передает портал "Комментарии", об этом украинский посол заявил в интервью изданию медиа группы Funke.

Танк Leopard 2 / фото GETTY IMAGES

"У нас есть основания надеяться, что будет принято решение о поставке Leopard 2 из Германии непосредственно в Украину. По этому вопросу ведутся переговоры с федеральным правительством. Нам нужны эти боевые танки", — подчеркнул украинский дипломат.

Алексей Макеев отметил, что уже давно прошло то время, когда всерьез можно было воспринимать разговоры о том, что мол "давайте не провоцировать Россию". Сколько еще мир должен увидеть мест массовых захоронений в Украине, сколько еще должно произойти катастроф, которые уже произошли в Мариуполе, Изюме, Буче и других городах Украины?

По словам Макеева, Берлин уже "продемонстрировал лидерство" с поставкой системы противоракетной обороны IRIS-T.

"И мы рассчитываем на эту лидерскую роль и в других системах вооружения. Это и основные боевые танки, и бронемашины, такие как Leopard, Marder, Füchse и Dingo", — заявил Алексей Макеев.

На уточняющий вопрос журналиста, идет ли речь о прямых поставках танков Leopard 2 или поставках из третьих стран при соглашении с Германией, Макеев отметил, что на переговорах подымается исключительно вопрос прямых поставок танков из Германии.

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