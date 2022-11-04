Симоньян размечталась побыстрее приехать в Киев: в Украине ей уже ответили – ждут

Сегодня в России отмечают день народного единства. И уже удивили своими публичными выпадами в связи с праздником ряд спикеров Кремля, среди которых зампредседателя Совета безопасности россии Дмитрий Медведев, который собрался побеждать темные силы, а также главная пропагандистка Кремля Маргарита Симоньян, которая у себя в Телеграмм пофантазировала, кто и как будет сворачивать шеи россиянам в Киеве. Пропагандистка высказала уверенность, что россияне снова появятся в Киеве после завершения развязанной ими войны против Украины. О чем говорят такие выпады россиян? Почему они не перестаю бредить победой над Украиной и "единством" с украинцами? Издание "Комментарии" в этом вопросе разбиралось вместе с экспертами.

Маргарита Симоньян. Фото: из открытых источников

Российским пропагандистам дорога в Украину закрыта

Украинский дипломат, политический эксперт Вадим Трюхан согласен с тем, что Маргарита Симоньян выдала дежурную дичь. Анализировать ее не стоит. Ибо это больше для психиатров для исследований.

"Однако обратить внимание следует вот на что. Она действительно невольно выразила надежды и ожидания десятков миллионов россиян. Мол, все как-нибудь рассосется, забудется и будем по-прежнему дружить семьями, заводами, командами и т.д. Ну, а че, убийства миллионов невинных украинцев на протяжении веков же "забывались" раньше, в частности, во время крестьянских восстаний XVI-XIX веков, голодоморов, сандармохов, гулагов, форсировок Днепра и так далее…", — отметил эксперт.

Вадим Трюхан считает, что надежды россиян напрасны, ничего уже не рассосется и тем более не забудется. Только покаяние и отсидка справедливого срока заключения станет пропуском в Украину. И это не для всех.

"Симоньян со своим не менее дебильным мужем каясаняном, киселевым, соловьевым, скабеевой и еще с пару сотен топовых русских пропагандистов об Украине могут лишь мечтать во снах своих. Дорога им сюда закрыта. Раз и навсегда", – подытожил дипломат.

Каждый Кеосаян и Симоньян на родном русском языке, вместе с незнакомыми тремя столами, сможет спеть песню в Киеве

Популярный украинский блогер, обозреватель Кирилл Данильченко считает, что в своих грезах Симоньян вспоминает Украину и не зря. Ведь настанет, конечно, то время, о котором говорит Марго.

"Димон Медведев задушит своего князя тьмы и уйдет в сибирский скит стоять на столбе. А каждый Кеосаян и Симоньян на родном русском языке, вместе с незнакомыми тремя столами, сможет спеть песню в Киеве "Ніч яка місячна зоряна ясная". А потом вероятно "Лента за лентою". И возможно про "Гуцулку Ксеню". Потому, что на базе отдыха "Ізолятор" под Киевом без пары песен на усмотрение старшего по бараку не прозвучит команда — "Встать, приступить к приему пищи", – отметил Данильченко.

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