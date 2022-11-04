Симоньян размечталась побыстрее приехать в Киев: в Украине ей уже ответили – ждут

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Кравцев Сергей
Сегодня в России отмечают день народного единства. И уже удивили своими публичными выпадами в связи с праздником ряд спикеров Кремля, среди которых зампредседателя Совета безопасности россии Дмитрий Медведев, который собрался побеждать темные силы, а также главная пропагандистка Кремля Маргарита Симоньян, которая у себя в Телеграмм пофантазировала, кто и как будет сворачивать шеи россиянам в Киеве. Пропагандистка высказала уверенность, что россияне снова появятся в Киеве после завершения развязанной ими войны против Украины. О чем говорят такие выпады россиян? Почему они не перестаю бредить победой над Украиной и "единством" с украинцами? Издание "Комментарии" в этом вопросе разбиралось вместе с экспертами.
Маргарита Симоньян. Фото: из открытых источников
Украинский дипломат, политический эксперт Вадим Трюхан согласен с тем, что Маргарита Симоньян выдала дежурную дичь. Анализировать ее не стоит. Ибо это больше для психиатров для исследований.
Вадим Трюхан считает, что надежды россиян напрасны, ничего уже не рассосется и тем более не забудется. Только покаяние и отсидка справедливого срока заключения станет пропуском в Украину. И это не для всех.
Популярный украинский блогер, обозреватель Кирилл Данильченко считает, что в своих грезах Симоньян вспоминает Украину и не зря. Ведь настанет, конечно, то время, о котором говорит Марго.
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