Лидер ЕС удвоит военную помощь Украине: подробности

Германия планирует в 2024 году удвоить военную помощь Украине. Вместо ранее заложенных в федеральном бюджете 4 млрд евро на эти цели планируется потратить 8 млрд евро. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в эфире ARD сделал министр обороны Германии Борис Писториус.

Борис Писториус. Фото: из открытых источников

Глава Минобороны Германии назвал такое решение официального Берлина сильным сигналом Украине, который должен показать, что Европа не сдается, что союзники Украины полны решимости продолжать бороться.

По словам Писториуса, Германия в данном случае руководствуется опытом 2023 года, который показал, что запланированные суммы были быстро исчерпаны и нужно в разы увеличивать поддержку Украины.

Стоит отметить, что главным союзником Украины в войне против России выступали и продолжают выступать Штаты, но в США сейчас наступил непростой период – там продолжаются торги вокруг помощи Украине в рамках обострившегося политического противостояния республиканцев и демократов. На фоне этого глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель призвал усилить поддержку Украины со стороны ЕС. Топ-диплома ЕС заявил, что Украина не должна почувствовать, что из-за внутренних волнений США поддержка особилась. Европа должна взять на себя все те вопросы, которые касаются обеспечения украинской армии.

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