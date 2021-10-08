Лидер немецких консерваторов Лашет собирается в отставку

Лидер немецких консерваторов Армин Лашет объявил о съезде партии на следующей неделе, отметив о своей отставке. Об этом сообщает BBC.

Армин Лашет, фото с открытых источников

Лашета выбирали вместо Ангелы Меркель на пост канцлера, но он потерпел поражение на выборах. Консерваторы проиграли левоцентристским социал-демократам. Зато Олаф Шольц, лидер партии "СДПГ", в четверг начал коалиционные переговоры с двумя лидирующими партиями. Представитель либералов сказал, что встреча прошла хорошо. А вот поддержка Лашета угасает. Однако он не отказывается от надежды на коалицию, если во главе будут консерваторы. По словам Армина Лашета речь идет о национальных немецких интересах. На встрече со своей партией "ХДС" он намекнул, что будет рад, если в стране будет лучше с другими людьми.

В своем заявлении Лашет сказал, что он все еще верит в правительство во главе с консерваторами, вместе с "зелеными" и либералами. Сейчас его партия будет внимательно следить за развитием коалиционных переговоров.

Опросы немцев показали, что большинство граждан поддерживают коалицию трех партий во главе с "СДПГ". Лишь четверть немцев поддержали правительство, управляемое консерваторами.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в новом составе парламента Германии всего будет 735 депутатов. Стоит отметить, что количество депутатов возросло на 26 человек. В предыдущем составе парламента было 709 парламентариев. По итогам этих выборов наконец взяли верх непримиримые соперники ХДС / ХСС социал-демократы. Социал-демократическая партия показала очень хороший результат на выборах. В СДП будет самая большая фракция — 206 депутатов. По сравнению с предыдущим созывом в СДП прибавилось 53 мандата. На втором месте по итогам выборов оказалась партия Ангелы Меркель — ХДС / ХСС — 196 депутатов. ХДС / ХСС потеряла 50 мандатов. На третьем месте расположились "зеленые" — 118 депутатов. В них плюс 51 мандат по сравнению с предыдущими выборами.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!