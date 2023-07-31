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Лидер немецких ультраправых: был бы россиянином голосовал бы за Путина

Немецкий политик и новый лидер ультраправых не скрывает симпатии к Путину

сегодня, 16:30
Автор:
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Slava Kot
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В Магдебурге состоялась конференция немецкой ультраправой партии Die Alternative für Deutschland (AfD), где был избран новый лидер — Максимилиан Кра, не скрывающий своих симпатий к российскому диктатору Владимиру Путину. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на немецкое издание Bild.

Лидер немецких ультраправых: был бы россиянином голосовал бы за Путина

Максимилиан Кра. Фото: Carsten Koall/dpa

В ходе встречи делегатов от AfD, они решили, что на выборах в Европейский парламент их будет представлять Максимилиан Кра. Он ранее был представителем ХДС, однако в 2016 году перешел в ультраправую германскую партию.


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Максимилиан Кра запомнился своими словами в 2020 году, когда происходили изменения в Конституцию РФ, позволившие Путину руководить Россией до 2036 года.

"Если бы был россиянином, голосовал бы за Путина", — написал в своих соцсетях Максимилиан Кра.

Немецкий политик встречался с изменником Украины Медведчуком и отрицал факты российских военных преступлений на украинской территории. Один из немецких политиков в издании Bild описывает Максимилиана Кра как "бомбу замедленного действия".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Министерстве внутренних дел Германии рассказали, сколько немцев сражается на стороне России против Украины. По информации Германии это 27 человек, имеющих "отношение к экстремизму или политически мотивированным преступлениям".

Также "Комментарии" писали, что российские пропагандисты выпустили видеоролик для немцев о помощи Украине. Россияне выдавали, что это видео сняли ультраправые германские политики, однако оказалось, что в ролике играют российские актеры. На видео имеется курьезный момент со словами: "Хайль Зеленский".



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Источник: https://www.bild.de/politik/inland/politik-inland/afd-spitzenkandidat-krah-er-ist-eine-tickende-zeitbombe-84871272.bild.html
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