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Мерц дал резкий ответ на идею Трампа по активам России

Канцлер Германии заявил, что замороженные российские средства должны оставаться под контролем европейских стран

15 октября 2026, 13:13
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Кравцев Сергей

Европа не намерена передавать Соединенным Штатам контроль над замороженными российскими активами и будет самостоятельно определять, что с ними делать. Об этом канцлер Германии Фридрих Мерц заявил 15 октября перед началом заседания Европейского совета в Брюсселе.

Мерц дал резкий ответ на идею Трампа по активам России

Фридрих Мерц. Фото: из открытых источников

Отвечая на вопрос журналистов о возможной передаче активов под контроль Вашингтона ради содействия мирному урегулированию, глава немецкого правительства подчеркнул, что решения по этим средствам должны принимать европейцы.

"Это активы, которые заморожены в Европе, и они должны оставаться замороженными в Европе. Это наше дело, и мы принимаем по этому поводу решение", — заявил Фридрих Мерц.

Таким образом, канцлер обозначил позицию Берлина по вопросу, который имеет не только финансовое, но и политическое значение. Замороженные российские активы рассматриваются европейскими странами как один из возможных инструментов давления на Москву и поддержки Украины.

В то же время вопрос об их дальнейшем использовании остается сложным: он связан с юридическими ограничениями, международными обязательствами и разногласиями между партнерами относительно допустимых механизмов распоряжения средствами.

Заявление Мерца прозвучало на фоне обсуждений будущего европейской политики в отношении России и возможных путей завершения войны против Украины. При этом канцлер не объявлял о новом решении по конфискации активов или передаче их Украине, а подчеркнул право Европы самостоятельно определять дальнейшие шаги.

Позиция Германии также показывает, что даже в условиях тесного сотрудничества с США европейские лидеры намерены сохранять контроль над решениями, непосредственно затрагивающими финансовые ресурсы, замороженные на территории ЕС.

Как именно Евросоюз распорядится этими средствами в дальнейшем, остается открытым вопросом.

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