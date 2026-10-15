Мерц дал резкий ответ на идею Трампа по активам России

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Кравцев Сергей
Европа не намерена передавать Соединенным Штатам контроль над замороженными российскими активами и будет самостоятельно определять, что с ними делать. Об этом канцлер Германии Фридрих Мерц заявил 15 октября перед началом заседания Европейского совета в Брюсселе.
Фридрих Мерц. Фото: из открытых источников
Отвечая на вопрос журналистов о возможной передаче активов под контроль Вашингтона ради содействия мирному урегулированию, глава немецкого правительства подчеркнул, что решения по этим средствам должны принимать европейцы.
Таким образом, канцлер обозначил позицию Берлина по вопросу, который имеет не только финансовое, но и политическое значение. Замороженные российские активы рассматриваются европейскими странами как один из возможных инструментов давления на Москву и поддержки Украины.
В то же время вопрос об их дальнейшем использовании остается сложным: он связан с юридическими ограничениями, международными обязательствами и разногласиями между партнерами относительно допустимых механизмов распоряжения средствами.
Заявление Мерца прозвучало на фоне обсуждений будущего европейской политики в отношении России и возможных путей завершения войны против Украины. При этом канцлер не объявлял о новом решении по конфискации активов или передаче их Украине, а подчеркнул право Европы самостоятельно определять дальнейшие шаги.
Позиция Германии также показывает, что даже в условиях тесного сотрудничества с США европейские лидеры намерены сохранять контроль над решениями, непосредственно затрагивающими финансовые ресурсы, замороженные на территории ЕС.
Как именно Евросоюз распорядится этими средствами в дальнейшем, остается открытым вопросом.
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