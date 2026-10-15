Мерц дав різку відповідь на ідею Трампа щодо активів Росії

Європа не має наміру передавати Сполученим Штатам контроль над замороженими російськими активами і самостійно визначатиме, що з ними робити. Про це канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив 15 жовтня перед початком засідання Європейської ради у Брюсселі.

Фрідріх Мерц. Фото: із відкритих джерел

Відповідаючи на запитання журналістів про можливу передачу активів під контроль Вашингтона задля сприяння мирному врегулюванню, глава німецького уряду наголосив, що рішення щодо цих коштів мають приймати європейці.

"Це активи, які заморожені у Європі, і вони мають залишатися замороженими у Європі. Це наша справа, і ми ухвалюємо з цього приводу рішення", — заявив Фрідріх Мерц.

Таким чином, канцлер окреслив позицію Берліна щодо питання, яке має не лише фінансове, а й політичне значення. Заморожені російські активи розглядаються європейськими країнами як один із можливих інструментів тиску на Москву та підтримки України.

Водночас питання щодо їх подальшого використання залишається складним: воно пов'язане з юридичними обмеженнями, міжнародними зобов'язаннями та розбіжностями між партнерами щодо допустимих механізмів розпорядження коштами.

Заява Мерця прозвучала на тлі обговорень майбутнього європейської політики щодо Росії та можливих шляхів завершення війни проти України. При цьому канцлер не оголошував про нове рішення щодо конфіскації активів або передачу їх Україні, а наголосив на право Європи самостійно визначати подальші кроки.

Позиція Німеччини також показує, що навіть в умовах тісної співпраці зі США європейські лідери мають намір зберігати контроль над рішеннями, які безпосередньо торкаються фінансових ресурсів, заморожених на території ЄС.

Як саме Євросоюз розпорядиться цими коштами надалі, залишається відкритим питанням.

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