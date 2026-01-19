Мерц хочет убедить Трампа: канцлер Германии сделал заявление о Гренландии

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о намерении убедить Соединенные Штаты уважать суверенитет и территориальную целостность Гренландии и Дании.

Дональд Трамп и Фридрих Мерц. Фото: из открытых источников

По его словам, любые нарушения этих принципов будут иметь серьезные последствия для сотрудничества в рамках НАТО. Об этом пишет The Guardian.

Мерц признал, что у США есть обоснованные долгосрочные беспокойства по безопасности в Арктике, однако обратил внимание на существенное сокращение американского военного присутствия в регионе. Если раньше там находились более 30 тысяч военных, то сейчас — менее 200. По его мнению, это свидетельствует о том, что реальная оценка угроз со стороны самих США не столь критическая, как это представляется публично.

В то же время канцлер подчеркнул, что риски могут возрасти в краткосрочной перспективе, поэтому европейские союзники по НАТО должны более активно инвестировать в безопасность Арктического региона, который в ближайшие годы будет находиться в фокусе геополитического внимания.

Отдельно Мерц прокомментировал пребывание германских военных в Гренландии.

"США не могли быть удивлены миссией в Гренландию, поскольку она заранее обсуждалась в Совете НАТО в присутствии представителя США", – сказал канцлер.

По его словам, разведывательно-ознакомительные мероприятия выполнены в соответствии с планом.

Канцлер выразил надежду, что все спорные вопросы вокруг безопасности в Арктике удастся решить дипломатическим путем, без подрыва союзнических отношений.

Как сообщал портал "Комментарии", президент США Дональд Трамп заявил, что якобы ведет переговоры с НАТО по Гренландии. Глава Белого дома подчеркнул, что Гренландия "очень нужна Соединенным Штатам для национальной безопасности".