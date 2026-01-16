Трамп заявив про «переговори з НАТО» щодо Гренландії та нагадав про Венесуелу й Іран

Президент США Дональд Трамп заявив, що нібито веде переговори з НАТО щодо Гренландії.

Глава Білого дому наголосив, що Гренландія "дуже потрібна" Сполученим Штатам "для національної безпеки".

"Якщо ми її не матимемо, у нас з’явиться велика діра в національній безпеці, особливо з огляду на те, що ми робимо в межах "Золотого купола" та всіх інших проєктів", — сказав Трамп у коментарі журналістам.

Президент США також вкотре зробив заяву про "найсильніші збройні сили у світі" та величезні інвестиції у військову сферу.

"Вони стають лише сильнішими. І ви бачили це на прикладі Венесуели. Ви бачили це на прикладі Ірану — з потенційним виведенням з ладу його ядерних спроможностей. Ми говоримо з НАТО. Ми ведемо переговори з НАТО", — зазначив Трамп.

