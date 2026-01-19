logo_ukra

Мерц хоче переконати Трампа: канцлер Німеччини зробив заяву про Гренландію
commentss НОВИНИ Всі новини

Мерц хоче переконати Трампа: канцлер Німеччини зробив заяву про Гренландію

Німецький канцлер звернув увагу на суттєве скорочення американської військової присутності в Гренландії

19 січня 2026, 17:56
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив про намір переконати Сполучені Штати поважати суверенітет і територіальну цілісність Гренландії та Данії.

Мерц хоче переконати Трампа: канцлер Німеччини зробив заяву про Гренландію

Дональд Трамп і Фрідріх Мерц. Фото: з відкритих джерел

За його словами, будь-які порушення цих принципів матимуть серйозні наслідки для співпраці в межах НАТО. Про це пише The Guardian.

Мерц визнав, що США мають обґрунтовані довгострокові занепокоєння щодо безпеки в Арктиці, однак звернув увагу на суттєве скорочення американської військової присутності в регіоні. Якщо раніше там перебували понад 30 тисяч військових, то нині — менше 200. На його думку, це свідчить про те, що реальна оцінка загроз з боку самих США не є настільки критичною, як це подається публічно.

Водночас канцлер підкреслив, що ризики можуть зрости у короткостроковій перспективі, тому європейські союзники по НАТО мають активніше інвестувати в безпеку Арктичного регіону, який у найближчі роки перебуватиме у фокусі геополітичної уваги.

Окремо Мерц прокоментував перебування німецьких військових у Гренландії.

"США не могли бути здивовані місією до Гренландії, оскільки вона заздалегідь обговорювалася в Раді НАТО в присутності представника США", — сказав канцлер.

За його словами, розвідувально-ознайомчі заходи виконано відповідно до плану.

Канцлер висловив сподівання, що всі спірні питання навколо безпеки в Арктиці вдасться вирішити дипломатичним шляхом, без підриву союзницьких відносин.

Як повідомляв портал "Коментарі", президент США Дональд Трамп заявив, що нібито веде переговори з НАТО щодо Гренландії. Глава Білого дому наголосив, що Гренландія "дуже потрібна" Сполученим Штатам "для національної безпеки". 



https://www.theguardian.com/world/live/2026/jan/19/donald-trump-greenland-denmark-nobel-nato-europe-live-latest-news-updates#top-of-blog
