Мерц может принять участие в переговорах с Путиным: Берлин назвал условие

Канцлер Германии Фридрих Мерц может вступить в прямой диалог с российским диктатором Владимиром Путиным, однако только в случае реальной готовности Кремля к переговорам о прекращении войны против Украины. Об этом заявил министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль в интервью Bloomberg.

По словам главы немецкого МИД, возможность телефонного разговора между Мерцем и Путиным не исключается, однако Берлин не намерен участвовать в символических контактах без конкретного результата.

"Это может произойти в определенное время", — отметил Вадефуль, подчеркнув, что Германия, Франция и Великобритания уже координируют свои действия в рамках формата "E3" и фактически вовлечены в переговорный процесс вокруг войны в Украине.

Министр дал понять, что Европа готова играть более активную роль в дипломатическом урегулировании, но инициатива должна исходить и от Москвы. В Берлине считают, что Кремль пока не демонстрирует реальной готовности к серьезным переговорам.

Одновременно Германия жестко отреагировала на угрозы России нанести удары по Киеву на фоне мероприятий 9 мая в Москве. Вадефуль заявил, что немецкие дипломаты не покинут украинскую столицу, несмотря на угрозы Кремля.

"Нас этим не запугать", — подчеркнул министр, добавив, что Россия ведет против Запада не только войну в Украине, но и масштабную информационную кампанию давления.

Заявления Берлина прозвучали на фоне растущего напряжения вокруг возможной эскалации к 9 мая и попыток Кремля использовать тему безопасности для политического давления на союзников Украины. В Германии при этом дают понять: поддержка Киева останется неизменной даже под угрозами Москвы.

