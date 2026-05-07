Мерц може взяти участь у переговорах із Путіним: Берлін назвав умову
Мерц може взяти участь у переговорах із Путіним: Берлін назвав умову

Берлін готовий до прямих переговорів із Москвою, але лише за одного сценарію, якщо Росія справді захоче зупинити війну

7 травня 2026, 14:45
Кравцев Сергей

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц може вступити у прямий діалог із російським диктатором Володимиром Путіним, проте лише у разі реальної готовності Кремля до переговорів щодо припинення війни проти України. Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Йохан Вадефуль в інтерв'ю Bloomberg.

Фрідріх Мерц. Фото: із відкритих джерел

За словами глави німецького МЗС, можливість телефонної розмови між Мерцем та Путіним не виключається, проте Берлін не має наміру брати участь у символічних контактах без конкретного результату.

"Це може статися у певний час", — зазначив Вадефуль, наголосивши, що Німеччина, Франція та Великобританія вже координують свої дії в рамках формату "E3" і фактично залучені до переговорного процесу навколо війни в Україні.

Міністр дав зрозуміти, що Європа готова відігравати активнішу роль у дипломатичному врегулюванні, але ініціатива має виходити і від Москви. У Берліні вважають, що Кремль поки що не демонструє реальної готовності до серйозних переговорів.

Водночас, Німеччина жорстко відреагувала на погрози Росії завдати ударів по Києву на тлі заходів 9 травня в Москві. Вадефуль заявив, що німецькі дипломати не покинуть українську столицю, незважаючи на погрози Кремля.

"Нас цим не залякати", — наголосив міністр, додавши, що Росія веде проти Заходу не лише війну в Україні, а й масштабну інформаційну кампанію тиску.

Заяви Берліна прозвучали на тлі напруги навколо можливої ескалації до 9 травня і спроб Кремля використати тему безпеки для політичного тиску на союзників України. У Німеччині дають зрозуміти: підтримка Києва залишиться незмінною навіть під загрозами Москви.

Читайте також на порталі "Коментарі" — "культ Перемоги" тріщить по швах: чому 9 травня 2026 року може стати для Путіна остаточним фіаско.




Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.bloomberg.com/news/videos/2026-05-06/iran-zero-enrichment-would-be-step-forward-lew-video
