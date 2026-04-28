Главная Новости Мир Германия Мерц набросился с новой критикой на Трампа: что произошло
commentss НОВОСТИ Все новости

Мерц набросился с новой критикой на Трампа: что произошло

Берлин бьёт тревогу: конфронтация затягивается, а цена для Европы стремительно растёт

28 апреля 2026, 07:50
Кравцев Сергей

Канцлер Германии Фридрих Мерц выступил с резкой критикой политики США в отношении Ирана, заявив, что Вашингтон оказался в стратегическом тупике. По данным Financial Times, немецкий лидер открыто усомнился в способности администрации Дональда Трампа завершить конфликт.

Трамп и Мерц. Фото: из открытых источников

Во время визита в одну из школ на западе Германии Мерц подчеркнул, что США вступили в противостояние без чёткого плана выхода. По его словам, американская сторона демонстрирует слабость на переговорах, тогда как Иран действует гораздо более расчётливо.

"Иранцы искусно ведут игру или даже искусно избегают переговоров. Американцы приезжают и уезжают без результата. В итоге униженной выглядит вся страна", — заявил канцлер.

Мерц также отметил, что не видит перспектив быстрого завершения боевых действий. По его оценке, Тегеран оказался значительно сильнее, чем ожидали в Вашингтоне, что лишь усугубляет затяжной характер конфликта.

Отдельное внимание он уделил последствиям для Европы. Канцлер признал, что война уже наносит серьёзный удар по экономике Германии, увеличивая нагрузку на энергетику и промышленность.

Проводя исторические параллели, Мерц напомнил об ошибках прошлых военных кампаний. Он подчеркнул, что главная проблема подобных конфликтов – отсутствие стратегии выхода с самого начала, как это было в Афганистане и Ираке.

Таким образом, заявления немецкого лидера сигнализируют о растущем недовольстве в Европе действиями США и усиливают опасения, что конфликт с Ираном может перерасти в затяжной кризис без чёткого финала.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент США Дональд Трамп выразил недовольство новым предложением Ирана по урегулированию конфликта, несмотря на его кажущуюся уступчивость. Как сообщает The New York Times со ссылкой на источники, обсуждение состоялось в Ситуационной комнате Белого дома и выявило серьёзные разногласия внутри американской администрации.




Источник: https://www.ft.com/content/0a666824-4686-417c-9c1a-1393942cb3db
