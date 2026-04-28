Мерц набросился с новой критикой на Трампа: что произошло

Канцлер Германии Фридрих Мерц выступил с резкой критикой политики США в отношении Ирана, заявив, что Вашингтон оказался в стратегическом тупике. По данным Financial Times, немецкий лидер открыто усомнился в способности администрации Дональда Трампа завершить конфликт.

Трамп и Мерц.

Во время визита в одну из школ на западе Германии Мерц подчеркнул, что США вступили в противостояние без чёткого плана выхода. По его словам, американская сторона демонстрирует слабость на переговорах, тогда как Иран действует гораздо более расчётливо.

"Иранцы искусно ведут игру или даже искусно избегают переговоров. Американцы приезжают и уезжают без результата. В итоге униженной выглядит вся страна", — заявил канцлер.

Мерц также отметил, что не видит перспектив быстрого завершения боевых действий. По его оценке, Тегеран оказался значительно сильнее, чем ожидали в Вашингтоне, что лишь усугубляет затяжной характер конфликта.

Отдельное внимание он уделил последствиям для Европы. Канцлер признал, что война уже наносит серьёзный удар по экономике Германии, увеличивая нагрузку на энергетику и промышленность.

Проводя исторические параллели, Мерц напомнил об ошибках прошлых военных кампаний. Он подчеркнул, что главная проблема подобных конфликтов – отсутствие стратегии выхода с самого начала, как это было в Афганистане и Ираке.

Таким образом, заявления немецкого лидера сигнализируют о растущем недовольстве в Европе действиями США и усиливают опасения, что конфликт с Ираном может перерасти в затяжной кризис без чёткого финала.

