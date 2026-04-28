Война будет продолжаться: Трамп отверг неожиданное предложение Ирана
Война будет продолжаться: Трамп отверг неожиданное предложение Ирана

Белый дом расколот: компромисс с Тегераном или ставка на давление до последнего

28 апреля 2026, 07:20
Кравцев Сергей

Президент США Дональд Трамп выразил недовольство новым предложением Ирана по урегулированию конфликта, несмотря на его кажущуюся уступчивость. Как сообщает The New York Times со ссылкой на источники, обсуждение состоялось в Ситуационной комнате Белого дома и выявило серьёзные разногласия внутри американской администрации.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

По данным издания, Тегеран предложил открыть Ормузский пролив, продлить режим прекращения огня и даже рассмотреть завершение войны. Однако ключевое условие – перенос переговоров по ядерной программе на более поздний срок – стало камнем преткновения.

В Вашингтоне опасаются, что такой шаг может выглядеть как уступка Ирану без реальных гарантий отказа от ядерных амбиций. Трамп ранее неоднократно заявлял, что не допустит появления у Ирана ядерного оружия, а принятие текущего предложения может подорвать его позицию.

В Белом доме официально отказались раскрывать детали переговоров. Представитель администрации Оливия Уэлс подчеркнула, что США не ведут дипломатию через СМИ и будут заключать соглашения только на выгодных условиях.

Тем временем внутри команды Трампа продолжаются споры. Часть чиновников считает, что продолжение давления и блокада Ормузского пролива способны нанести серьёзный удар по энергетике Ирана и вынудить его к уступкам. Другие же предупреждают: позиции Тегерана лишь укрепляются, а влияние Корпус стражей исламской революции растёт.

Дополнительную неопределённость создаёт тот факт, что иранские переговорщики, по оценкам США, не имеют полномочий принимать ключевые решения. Это ставит под сомнение саму возможность достижения компромисса.

На этом фоне в администрации обсуждают разные сценарии – от затяжного давления до ограниченного соглашения по Ормузу. Однако единая стратегия пока так и не сформирована, что лишь усиливает напряжение вокруг одного из ключевых энергетических узлов мира.

Источник: https://www.nytimes.com/2026/04/27/us/trump-iran-proposal.html
