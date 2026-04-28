Мерц накинувся з новою критикою на Трампа: що сталося

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц виступив із різкою критикою політики США щодо Ірану, заявивши, що Вашингтон опинився у стратегічному безвиході. За даними Financial Times, німецький лідер відкрито засумнівався у спроможності адміністрації Дональда Трампа завершити конфлікт.

Трамп та Мерц. Фото: з відкритих джерел

Під час візиту до однієї зі шкіл на заході Німеччини Мерц наголосив, що США вступили у протистояння без чіткого плану виходу. За його словами, американська сторона демонструє слабкість на переговорах, тоді як Іран діє набагато обачніше.

"Іранці майстерно ведуть гру або навіть майстерно уникають переговорів. Американці приїжджають та їдуть без результату. У результаті приниженою виглядає вся країна", – заявив канцлер.

Мерц також зазначив, що не бачить перспектив швидкого завершення бойових дій. За його оцінкою, Тегеран виявився значно сильнішим, ніж очікували у Вашингтоні, що лише посилює затяжний характер конфлікту.

Окрему увагу він надав наслідкам для Європи. Канцлер визнав, що війна вже завдає серйозного удару по економіці Німеччини, збільшуючи навантаження на енергетику та промисловість.

Проводячи історичні паралелі, Мерц нагадав про помилки минулих військових кампаній. Він наголосив, що головна проблема подібних конфліктів – відсутність стратегії виходу із самого початку, як це було в Афганістані та Іраку.

Таким чином, заяви німецького лідера сигналізують про невдоволення, що росте в Європі, діями США і посилюють побоювання, що конфлікт з Іраном може перерости в затяжну кризу без чіткого фіналу.

