Германия Мерц назвал самую большую ошибку США в отношении Украины: у Трампа есть еще время одуматься
commentss НОВОСТИ Все новости

Мерц назвал самую большую ошибку США в отношении Украины: у Трампа есть еще время одуматься

Мерц призвал США не склонять Зеленского к несправедливому миру

11 декабря 2025, 15:18
Канцлер Германии Фридрих Мерц подтвердил, что представители США приглашены на ключевую встречу в Берлине в начале следующей недели, где будут обсуждаться возможное прекращение огня в Украине. В то же время, он подчеркнул, что Киев нельзя принуждать к "несправедливому миру", сообщает Politico.

Мерц назвал самую большую ошибку США в отношении Украины: у Трампа есть еще время одуматься

Фридрих Мерц. Фото: из открытых источников

После переговоров с генсеком НАТО Марком Рютте Мерц отметил, что на берлинском саммите ожидают участие президента Украины Владимира Зеленского и лидеров ведущих европейских государств. По его словам, участники встречи намерены согласовать общую позицию по путям урегулирования войны.

Канцлер уточнил, что США получили приглашение, однако их участие будет зависеть от результатов переговоров между Великобританией, Францией, Германией, Украиной и США по поводу так называемого "мирного плана". Эти консультации запланированы на выходные. Одной из тем станет европейское предложение о возможных территориальных договоренностях, переданных на этой неделе Вашингтону. По словам Мерца, документ касается пределов уступок, на которые может согласиться Украина.

Канцлер подчеркнул, что Европа должна быть непосредственным участником мирного процесса, поскольку вопросы безопасности региона зависят от его результатов. Он подчеркнул, что ключевые решения должны оставаться за Киевом.

"Было бы ошибкой принуждать украинского президента к миру, который народ не поддержит после четырех лет страданий. Европа должна продемонстрировать решительность и поддержку Украины в достижении общих целей", – заявил Мерц на совместной пресс-конференции с Рютте.

Читайте на портале "Комментарии" — Фридрих Мерц отрицает разногласия во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом и ждет предстоящих переговоров с США.




Источник: https://www.politico.eu/article/germany-asks-us-join-ukraine-peace-talks-berlin-friedrich-merz/
