Мерц висловився про відверту розмову з Трампом щодо мирного плану для України

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заперечує розбіжності під час телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом і чекає на майбутні переговори зі США. Як передає портал "Коментарі", про це пише Sky News.

Фрідріх Мерц. Фото: із відкритих джерел

Автори публікації розповіли, що 11 грудня Мерц провів переговори у Берліні з генсеком НАТО Марком Рютте. За його словами, він очікує переговорів цими вихідними з американськими чиновниками щодо мирного плану, який запропонувала європейська сторона.

Це сталося після того, як Україна офіційно передала Вашингтону 20-пунктний план, який Володимир Зеленський назвав "фундаментальним документом".

"Якщо ми зараз продовжимо цей процес, як ми припускаємо, то у вихідні відбудуться переговори з американським урядом", — додав Мерц.

За інформацією німецьких ЗМІ, під час нещодавньої телефонної розмови між Мерцем, прем'єр-міністром Великобританії Кіром Стармером, Дональдом Трампом та президентом Франції Еммануелем Макроном виникли незначні розбіжності, проте німецький канцлер запевнив, що це не так.

Німецький лідер назвав переговори "дуже конструктивними" та зазначив, що Європа продовжуватиме підтримувати Україну.

Читайте також на порталі "Коментарі" — союз на межі: Європа та США вступили в конфлікт через мирний план Трампа.

Також видання "Коментарі" повідомляло – президент США Дональд Трамп обговорив завершення війни в Україні з президентом Франції Еммануелем Макроном, канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем та прем'єром Великобританії Кіром Стармером у "жорстких формулюваннях".



