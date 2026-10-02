Мерц обрушився на Кремль: канцлер розкрив план Путіна щодо Німеччини

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Росія намагається розхитати німецьке суспільство і досягти скорочення підтримки України. Свою позицію він озвучив 1 жовтня у Мюнстері під час церемонії вручення Міжнародної Вестфальської премії миру НАТО.

Фрідріх Мерц. Фото: із відкритих джерел

У виступі Мерц згадав російські гібридні атаки, активність у соціальних мережах та ультраправу "Альтернативу для Німеччини" (АдН). За словами канцлера, Німеччина не дозволить розділити себе "гібридними атаками", пропагандою в інтернеті та гаслами АдН та її російськими прихильниками.

Мерц також заявив, що російське керівництво прагне вивести Німеччину з рівноваги, послабити її підтримку України та змусити Берлін менше інвестувати у власну оборону. Канцлер підкреслив, що допомога Києву, за його словами, пов'язана насамперед із безпекою самої Німеччини та Європи.

При цьому твердження про пряму підтримку АдН з боку Москви залишається політичним звинуваченням, а не встановленим у рамках наведеного виступу фактом: Мерц не надав конкретних доказів російського фінансування партії чи впливу Кремля на її рішення. Москва раніше відкидала подібні звинувачення західної влади.

АдН виступає проти продовження масштабної військової допомоги Україні та за відновлення відносин із Москвою. Партія також критикувала санкції проти Росії та виступала за повернення більш тісних енергетичних зв'язків. Окремі представники АДН справді підтримували контакти з проросійськими політичними та громадськими мережами, проте це само по собі не доводить управління партією з Росії.

Виступ Мерца пролунав на тлі посилення дискусії в Німеччині про подальшу підтримку України та про передбачувані російські гібридні загрози.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Мерц зробив жорстку заяву після зустрічі з Лавровим: чого чекати від Росії.



