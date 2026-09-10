Мерц объяснил, появился ли новый шанс на прекращение войны в Украине

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что в настоящее время практически не видит признаков готовности российского руководства к серьезным переговорам о прекращении войны в Украине.

Фридрих Мерц. Фото: из открытых источников

Об этом он сообщил на совместной пресс-конференции с президентом Европейского совета Антониу Коштой в Берлине. По словам Мерца, Москва пока не соглашается на предложения, связанные с дипломатическим урегулированием конфликта.

Канцлер отметил, что Германия уже несколько месяцев последовательно выступает за поиск политического решения. При этом Берлин не намерен прекращать дипломатические усилия и будет использовать доступные инструменты для продвижения переговорного процесса.

Мерц подчеркнул, что поддержка Украины со стороны Германии и ее союзников не означает стремления к продолжению войны. Напротив, по его словам, помощь Киеву должна создать условия, при которых появится возможность добиться ее завершения.

Отдельное внимание канцлер уделил недавним контактам украинского руководства с представителями западных стран. Он заявил, что участие сразу трех советников по национальной безопасности в переговорах с Киевом было закономерным и свидетельствует о продолжающейся дипломатической работе.

На встрече Мерц и Кошта также обсудили дальнейшее расширение Евросоюза. Германия рассчитывает продвинуть вопросы, связанные с Украиной, Молдовой и странами Западных Балкан.

Кроме того, Берлин намерен до конца года добиться прогресса в переговорах по многолетнему бюджету ЕС, который должен начать действовать с 2028 года. Однако главным внешнеполитическим вызовом для Германии остается война в Украине и отсутствие явных сигналов о готовности Кремля к ее прекращению.

Читайте также на портале "Комментарии" — Берлин ответил на заявление Лаврова о "начале настоящей войны" с РФ.



