Мерц пояснив, чи з'явився новий шанс на припинення війни в Україні

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що зараз практично не бачить ознак готовності російського керівництва до серйозних переговорів про припинення війни в Україні.

Фрідріх Мерц. Фото: із відкритих джерел

Про це він повідомив на спільній прес-конференції із президентом Європейської ради Антоніу Коштою у Берліні. За словами Мерця, Москва поки що не погоджується на пропозиції, пов'язані з дипломатичним врегулюванням конфлікту.

Канцлер зазначив, що Німеччина вже кілька місяців послідовно виступає за пошук політичного рішення. При цьому Берлін не має наміру припиняти дипломатичні зусилля і використовуватиме доступні інструменти для просування переговорного процесу.

Мерц наголосив, що підтримка України з боку Німеччини та її союзників не означає прагнення продовження війни. Навпаки, за його словами, допомога Києву має створити умови, за яких з'явиться можливість досягти її завершення.

Окрему увагу приділив канцлер нещодавнім контактам українського керівництва з представниками західних країн. Він заявив, що участь одразу трьох радників з національної безпеки в переговорах з Києвом була закономірною і свідчить про дипломатичну роботу.

На зустрічі Мерц та Кошта також обговорили подальше розширення Євросоюзу. Німеччина розраховує порушити питання, пов'язані з Україною, Молдовою та країнами Західних Балкан.

Крім того, Берлін має намір до кінця року досягти прогресу в переговорах щодо багаторічного бюджету ЄС, який має почати діяти з 2028 року. Однак головним зовнішньополітичним викликом для Німеччини залишається війна в Україні та відсутність явних сигналів щодо готовності Кремля до її припинення.

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