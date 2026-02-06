logo

Мерц подтвердил, что ЕС готов к переговорам с РФ, но есть одно условие
Мерц подтвердил, что ЕС готов к переговорам с РФ, но есть одно условие

Канцлер подчеркнул, что такие контакты не должны противоречить основному переговорному процессу между Украиной и РФ

6 февраля 2026, 14:32
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Европейский Союз всегда открыт для коммуникации с Россией, если в ходе диалога можно прекратить войну в Украине. При этом объединенная Европа имеет одно условие – это должны быть "параллельные" каналы коммуникации. Как сообщает портал "Комментарии", соответствующее заявление во время визита в Абу-Даби сделал канцлер Германии Фридрих Мерц.

Мерц подтвердил, что ЕС готов к переговорам с РФ, но есть одно условие

Фридрих Мерц. Фото: из открытых источников

Однако, по словам немецкого канцлера, такие контакты не должны противоречить основному переговорному процессу между Украиной и РФ.

"Мы, конечно, всегда готовы к переговорам с Россией. Сейчас в Абу-Даби проходят скоординированные переговоры. Если мы можем способствовать тому, чтобы эти переговоры стали еще лучше, успешнее, то мы это сделаем. Но мы не будем открывать никаких параллельных каналов коммуникации", — отметил Мерц.

Стоит отметить, что глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Кремль якобы имеет тайные контакты с некоторыми лидерами Европы и что они говорят об окончании российской войны против Украины. Об этом российский топ-дипломат рассказал в интервью пропагандистскому телеканалу RT.

"Не скрою, у нас есть контакты с некоторыми лидерами Европы. Они звонят, просят об этих разговорах не объявлять. Некоторые даже здесь появляются. И так подпольно контактируют", — отметил министр.

Читайте на портале "Комментарии" — Кремль ищет новые аргументы, чтобы убедить США и Европу отказаться от предоставления гарантий безопасности Украине, а конечной целью Москвы остается превращение страны в пророссийское государство-марионетку по модели Беларуси. К такому выводу пришли аналитики Института изучения войны (ISW), анализируя интервью министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова телеканала Russia Today.




Источник: https://www.reuters.com/world/germanys-merz-says-eu-willing-talk-russia-will-not-hold-parallel-talks-2026-02-06/
