Кравцев Сергей
Европейский Союз всегда открыт для коммуникации с Россией, если в ходе диалога можно прекратить войну в Украине. При этом объединенная Европа имеет одно условие – это должны быть "параллельные" каналы коммуникации. Как сообщает портал "Комментарии", соответствующее заявление во время визита в Абу-Даби сделал канцлер Германии Фридрих Мерц.
Фридрих Мерц. Фото: из открытых источников
Однако, по словам немецкого канцлера, такие контакты не должны противоречить основному переговорному процессу между Украиной и РФ.
Стоит отметить, что глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Кремль якобы имеет тайные контакты с некоторыми лидерами Европы и что они говорят об окончании российской войны против Украины. Об этом российский топ-дипломат рассказал в интервью пропагандистскому телеканалу RT.
