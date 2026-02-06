Мерц подтвердил, что ЕС готов к переговорам с РФ, но есть одно условие

Европейский Союз всегда открыт для коммуникации с Россией, если в ходе диалога можно прекратить войну в Украине. При этом объединенная Европа имеет одно условие – это должны быть "параллельные" каналы коммуникации. Как сообщает портал "Комментарии", соответствующее заявление во время визита в Абу-Даби сделал канцлер Германии Фридрих Мерц.

Фридрих Мерц. Фото: из открытых источников

Однако, по словам немецкого канцлера, такие контакты не должны противоречить основному переговорному процессу между Украиной и РФ.

"Мы, конечно, всегда готовы к переговорам с Россией. Сейчас в Абу-Даби проходят скоординированные переговоры. Если мы можем способствовать тому, чтобы эти переговоры стали еще лучше, успешнее, то мы это сделаем. Но мы не будем открывать никаких параллельных каналов коммуникации", — отметил Мерц.

Стоит отметить, что глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Кремль якобы имеет тайные контакты с некоторыми лидерами Европы и что они говорят об окончании российской войны против Украины. Об этом российский топ-дипломат рассказал в интервью пропагандистскому телеканалу RT.

"Не скрою, у нас есть контакты с некоторыми лидерами Европы. Они звонят, просят об этих разговорах не объявлять. Некоторые даже здесь появляются. И так подпольно контактируют", — отметил министр.

