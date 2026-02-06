logo_ukra

Мерц підтвердив, що ЄС готовий до переговорів з РФ, але є одна умова
НОВИНИ

Мерц підтвердив, що ЄС готовий до переговорів з РФ, але є одна умова

Канцлер наголосив, що такі контакти не мають суперечити основному переговорному процесу між Україною та РФ

6 лютого 2026, 14:32
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Європейський Союз завжди відкритий до комунікації з Росією, якщо у ході діалогу можна припинити війну в Україні. При цьому об’єднана Єворопа має одну умову – це мають бути "паралельні" канали комунікації. Як інформує портал "Коментарі", відповідну заяву під час візиту в Абу-Дабі зробив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

Мерц підтвердив, що ЄС готовий до переговорів з РФ, але є одна умова

Фрідріх Мерц. Фото: із відкритих джерел

Однак, за словами німецького канцлера, такі контакти не мають суперечити основному переговорному процесу між Україною та РФ.

"Ми, звичайно, завжди готові до переговорів з Росією. Наразі в Абу-Дабі проходять скоординовані переговори.Якщо ми можемо сприяти тому, щоб ці переговори стали ще кращими, ще успішнішими, то ми це зробимо. Але ми не будемо відкривати жодних паралельних каналів комунікації", — зазначив Мерц.

Варто зазначити, глава російського МЗС Сергій Лавров заявив, що Кремль нібито має таємні контакти з деякими лідерами Європи і що вони говорять про закінчення російської війни проти України. Про це російський топ-дипломат розповів в інтерв'ю пропагандистському телеканалу RT.

"Не буду приховувати, у нас є контакти з деякими лідерами Європи. Вони дзвонять, просять про ці розмови не оголошувати. Деякі навіть тут з'являються. І так підпільно контактують", – зазначив міністр.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Кремль шукає нові аргументи, щоб переконати США та Європу відмовитися від надання гарантій безпеки Україні, а кінцевою метою Москви залишається перетворення країни на проросійську державу-маріонетку за моделлю Білорусі. Такого висновку дійшли аналітики Інституту вивчення війни (ISW), аналізуючи інтерв'ю міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова телеканалу Russia Today.




Джерело: https://www.reuters.com/world/germanys-merz-says-eu-willing-talk-russia-will-not-hold-parallel-talks-2026-02-06/
