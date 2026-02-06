Мерц підтвердив, що ЄС готовий до переговорів з РФ, але є одна умова

Європейський Союз завжди відкритий до комунікації з Росією, якщо у ході діалогу можна припинити війну в Україні. При цьому об’єднана Єворопа має одну умову – це мають бути "паралельні" канали комунікації. Як інформує портал "Коментарі", відповідну заяву під час візиту в Абу-Дабі зробив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

Фрідріх Мерц. Фото: із відкритих джерел

Однак, за словами німецького канцлера, такі контакти не мають суперечити основному переговорному процесу між Україною та РФ.

"Ми, звичайно, завжди готові до переговорів з Росією. Наразі в Абу-Дабі проходять скоординовані переговори.Якщо ми можемо сприяти тому, щоб ці переговори стали ще кращими, ще успішнішими, то ми це зробимо. Але ми не будемо відкривати жодних паралельних каналів комунікації", — зазначив Мерц.

Варто зазначити, глава російського МЗС Сергій Лавров заявив, що Кремль нібито має таємні контакти з деякими лідерами Європи і що вони говорять про закінчення російської війни проти України. Про це російський топ-дипломат розповів в інтерв'ю пропагандистському телеканалу RT.

"Не буду приховувати, у нас є контакти з деякими лідерами Європи. Вони дзвонять, просять про ці розмови не оголошувати. Деякі навіть тут з'являються. І так підпільно контактують", – зазначив міністр.

