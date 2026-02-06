Мерц підтвердив, що ЄС готовий до переговорів з РФ, але є одна умова

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Європейський Союз завжди відкритий до комунікації з Росією, якщо у ході діалогу можна припинити війну в Україні. При цьому об’єднана Єворопа має одну умову – це мають бути "паралельні" канали комунікації. Як інформує портал "Коментарі", відповідну заяву під час візиту в Абу-Дабі зробив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.
Фрідріх Мерц. Фото: із відкритих джерел
Однак, за словами німецького канцлера, такі контакти не мають суперечити основному переговорному процесу між Україною та РФ.
Варто зазначити, глава російського МЗС Сергій Лавров заявив, що Кремль нібито має таємні контакти з деякими лідерами Європи і що вони говорять про закінчення російської війни проти України. Про це російський топ-дипломат розповів в інтерв'ю пропагандистському телеканалу RT.
Читайте також на порталі "Коментарі" — Кремль шукає нові аргументи, щоб переконати США та Європу відмовитися від надання гарантій безпеки Україні, а кінцевою метою Москви залишається перетворення країни на проросійську державу-маріонетку за моделлю Білорусі. Такого висновку дійшли аналітики Інституту вивчення війни (ISW), аналізуючи інтерв'ю міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова телеканалу Russia Today.