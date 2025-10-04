Мерц пообещал "более жесткий подход" к сторонникам диалога с Путиным

Рубрики
Немецкий канцлер Фридрих Мерц заявил, что консервативная партия ХДС будет применять "более жесткий подход" к ультраправой "Альтернативе для Германии" накануне напряженного избирательного года. Заявление главы немецкого правительства приводит dpa.
Фридрих Мерц. Фото: из открытых источников
Как отметил Мерц, ХДС будет "гораздо сильнее взаимодействовать с „АдГ" по сути", поскольку "игнорировать их больше нельзя". Цель, по словам немецкого канцлера, заключается в том, чтобы подчеркнуть различия.
В сентябре следующего года в Саксонии-Анхальт состоятся государственные выборы, и по результатам текущих опросов, "АдН" значительно опережает другие партии.
По словам Мерца, он будет вести ХДС именно в этом направлении: чтобы шли предметные дебаты – гораздо более четкие, гораздо более острые, чем все наблюдали ранее.
По его словам, эта тема будет обсуждаться на стратегическом заседании ХДС через две недели.
