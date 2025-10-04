logo

Мерц пообещал "более жесткий подход" к сторонникам диалога с Путиным
commentss НОВОСТИ Все новости

Мерц пообещал "более жесткий подход" к сторонникам диалога с Путиным

Ультраправая "Альтернатива для Германии" набирает популярности среди немцев и это не может не волновать Мерца

4 октября 2025, 10:46
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Немецкий канцлер Фридрих Мерц заявил, что консервативная партия ХДС будет применять "более жесткий подход" к ультраправой "Альтернативе для Германии" накануне напряженного избирательного года. Заявление главы немецкого правительства приводит dpa.

Мерц пообещал "более жесткий подход" к сторонникам диалога с Путиным

Фридрих Мерц. Фото: из открытых источников

Как отметил Мерц, ХДС будет "гораздо сильнее взаимодействовать с „АдГ" по сути", поскольку "игнорировать их больше нельзя". Цель, по словам немецкого канцлера, заключается в том, чтобы подчеркнуть различия.

"Что грозит нашей стране, если "АдГ" наберет силы – или даже, возможно, получит пост премьер-министра в такой федеральной земле, как Саксония-Анхальт? Это то, что мы должны объяснить гражданам", – сказал немецкий лидер.

В сентябре следующего года в Саксонии-Анхальт состоятся государственные выборы, и по результатам текущих опросов, "АдН" значительно опережает другие партии.

"Существуют серьезные разногласия, в том числе в нашем понимании демократии и в том, как мы обращаемся друг с другом", – сказал Фридрих Мерц об отношениях между его партией и "АдГ".

По словам Мерца, он будет вести ХДС именно в этом направлении: чтобы шли предметные дебаты – гораздо более четкие, гораздо более острые, чем все наблюдали ранее.

По его словам, эта тема будет обсуждаться на стратегическом заседании ХДС через две недели.

Читайте также на портале "Комментарии" — канцлер Германии Фридрих Мерц допустил введение в будущем обязательного всеобщего военного призыва – если текущая "добровольная" модель не поможет привлечь в армию больше людей. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Spiegel".

Также издание "Комментарии" сообщало – дроны вновь атакуют Германию: какой аэропорт приостановил работу.



