Мерц пообіцяв "жорсткіший підхід" до прихильників діалогу з Путіним

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Німецький канцлер Фрідріх Мерц заявив, що консервативна партія ХДС застосовуватиме "жорсткіший підхід" до ультраправої "Альтернативи для Німеччини" напередодні напруженого виборчого року. Заява глави німецького уряду наводить dpa.
Фрідріх Мерц. Фото: із відкритих джерел
Як зазначив Мерц, ХДС "набагато сильніше взаємодіятиме з „АдН" по суті", оскільки "ігнорувати їх більше не можна". Мета, за словами німецького канцлера, полягає в тому, щоб підкреслити відмінності.
У вересні наступного року у Саксонії-Анхальт відбудуться державні вибори, і за результатами поточних опитувань "АдН" значно випереджає інші партії.
За словами Мерця, він вестиме ХДС саме в цьому напрямку: щоб йшли предметні дебати – набагато чіткіші, набагато гостріші, ніж усі спостерігали раніше.
За його словами, ця тема обговорюватиметься на стратегічному засіданні ХДС за два тижні.
Читайте також на порталі "Коментарі" — канцлер Німеччини Фрідріх Мерц припустився введення в майбутньому обов'язкового загального військового призову – якщо поточна "добровільна" модель не допоможе залучити до армії більше людей. Як повідомляє портал "Коментарі", про це повідомляє "Spiegel".
Також видання "Коментарі" повідомляло – дрони знову атакують Німеччину: який аеропорт припинив роботу.