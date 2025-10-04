Мерц пообіцяв "жорсткіший підхід" до прихильників діалогу з Путіним

Німецький канцлер Фрідріх Мерц заявив, що консервативна партія ХДС застосовуватиме "жорсткіший підхід" до ультраправої "Альтернативи для Німеччини" напередодні напруженого виборчого року. Заява глави німецького уряду наводить dpa.

Фрідріх Мерц. Фото: із відкритих джерел

Як зазначив Мерц, ХДС "набагато сильніше взаємодіятиме з „АдН" по суті", оскільки "ігнорувати їх більше не можна". Мета, за словами німецького канцлера, полягає в тому, щоб підкреслити відмінності.

"Що загрожує нашій країні, якщо "АдН" набере сили – чи навіть, можливо, отримає посаду прем'єр-міністра у такій федеральній землі, як Саксонія-Анхальт? Це те, що ми маємо пояснити громадянам", – сказав німецький лідер.

У вересні наступного року у Саксонії-Анхальт відбудуться державні вибори, і за результатами поточних опитувань "АдН" значно випереджає інші партії.

"Існують серйозні розбіжності, у тому числі в нашому розумінні демократії і в тому, як ми поводимося один з одним", – сказав Фрідріх Мерц про відносини між його партією та "АдН".

За словами Мерця, він вестиме ХДС саме в цьому напрямку: щоб йшли предметні дебати – набагато чіткіші, набагато гостріші, ніж усі спостерігали раніше.

За його словами, ця тема обговорюватиметься на стратегічному засіданні ХДС за два тижні.

