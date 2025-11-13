Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал президента Украины Владимира Зеленского "обеспечить", чтобы молодые украинские мужчины не ехали в Германию, а оставались дома для защиты своего государства.

Фридрих Мерц. Фото из открытых источников

Фридрих Мерц во время Немецко-украинского торгового конгресса в Берлине заявил, что Германия готова поддерживать Украину в борьбе против российской агрессии, однако ожидает, что украинская молодежь тоже внесет свой вклад в защиту государства.

Как пояснил Мерц, он "попросил президента Зеленского обеспечить", чтобы молодые мужчины из Украины "служили в своей армии", а не уезжали в Германию.

Он также подтвердил, что его правительство планирует изменить систему финансовой поддержки для украинских беженцев. Вместо стандартных социальных выплат, которые получают граждане с низким доходом, украинцы будут получать более низкую помощь, которая будет на уровне выплат для соискателей убежища.

Эти слова прозвучали на фоне недавних изменений украинского законодательства, когда мужчинам от 18 до 22 лет разрешили выезжать за границу. По данным западных СМИ, этой возможностью воспользовались не менее 100 тысяч человек.

