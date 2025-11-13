logo

BTC/USD

98419

ETH/USD

3204.66

USD/UAH

42.06

EUR/UAH

48.88

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Германия Мерц попросил Зеленского не пускать украинских мужчин в Германию
commentss НОВОСТИ Все новости

Мерц попросил Зеленского не пускать украинских мужчин в Германию

Канцлер Германии Фридрих Мерц попросил Владимира Зеленского обеспечить, чтобы молодые мужчины оставались в Украине.

13 ноября 2025, 21:33
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал президента Украины Владимира Зеленского "обеспечить", чтобы молодые украинские мужчины не ехали в Германию, а оставались дома для защиты своего государства.

Мерц попросил Зеленского не пускать украинских мужчин в Германию

Фридрих Мерц. Фото из открытых источников

Фридрих Мерц во время Немецко-украинского торгового конгресса в Берлине заявил, что Германия готова поддерживать Украину в борьбе против российской агрессии, однако ожидает, что украинская молодежь тоже внесет свой вклад в защиту государства.

Как пояснил Мерц, он "попросил президента Зеленского обеспечить", чтобы молодые мужчины из Украины "служили в своей армии", а не уезжали в Германию.

Он также подтвердил, что его правительство планирует изменить систему финансовой поддержки для украинских беженцев. Вместо стандартных социальных выплат, которые получают граждане с низким доходом, украинцы будут получать более низкую помощь, которая будет на уровне выплат для соискателей убежища.

Эти слова прозвучали на фоне недавних изменений украинского законодательства, когда мужчинам от 18 до 22 лет разрешили выезжать за границу. По данным западных СМИ, этой возможностью воспользовались не менее 100 тысяч человек.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинские беженцы недовольны жизнью в Германии. Опрос показал один из самых низких показателей жизни среди беженцев и мигрантов в Германии.

Также "Комментарии" писали, что появилась реакция Германии на коррупционный скандал в Украине. Спикер правительства заявил, что Германия сохраняет доверие к Украине, но отмечает, что Берлин будет внимательно следить за развитием ситуации.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.welt.de/politik/ausland/article690c39e80580923d09988cfe/ukraine-krieg-merz-selenskyj-soll-dafuer-sorgen-dass-ukrainer-ihrem-land-dienen-statt-nach-deutschland-zu-kommen-liveticker.html
Теги:

Новости

Все новости