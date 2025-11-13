logo_ukra

BTC/USD

98419

ETH/USD

3204.66

USD/UAH

42.06

EUR/UAH

48.88

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Німеччина Мерц попросив Зеленського не пускати українських чоловіків до Німеччини
commentss НОВИНИ Всі новини

Мерц попросив Зеленського не пускати українських чоловіків до Німеччини

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц попросив Володимира Зеленського забезпечити, щоб молоді українські чоловіки залишалися в Україні.

13 листопада 2025, 21:33
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц закликав президента України Володимира Зеленського "забезпечити", щоб молоді українські чоловіки не їхали до Німеччини, а залишалися вдома для захисту своєї держави. 

Мерц попросив Зеленського не пускати українських чоловіків до Німеччини

Фрідріх Мерц. Фото з відкритих джерел

Фрідріх Мерц під час Німецько-українського торгового конгресу в Берліні заявив, що Німеччина готова підтримувати Україну у боротьбі проти російської агресії, однак очікує, що українська молодь теж зробить свій внесок у захист держави.

Як пояснив Мерц, він "попросив президента Зеленського забезпечити", аби молоді чоловіки з України "служили у своїй армії", а не виїжджали до Німеччини. 

Мерц також підтвердив, що його уряд планує змінити систему фінансової підтримки для українських біженців. Замість стандартних соціальних виплат, які наразі отримують громадяни з низьким доходом, українці отримуватимуть нижчу допомогу, яка буде на рівні виплат для шукачів притулку.

Ці слова пролунали на тлі нещодавніх змін українського законодавства, коли чоловікам віком від 18 до 22 років дозволили виїжджати за кордон. За даними західних ЗМІ, цією можливістю скористалися щонайменше 100 тисяч осіб.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що українські біженці незадоволені життям в Німеччині. Опитування показало один з найнижчих показників життя середі біженців та мігрантів в Німеччині.

Також "Коментарі" писали, що з’явилася реакція Німеччини на корупційний скандал в Україні. Речник уряду заявив, що Німеччина зберігає довіру до України, але наголошує, що Берлін уважно стежитиме за розвитком ситуації.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.welt.de/politik/ausland/article690c39e80580923d09988cfe/ukraine-krieg-merz-selenskyj-soll-dafuer-sorgen-dass-ukrainer-ihrem-land-dienen-statt-nach-deutschland-zu-kommen-liveticker.html
Теги:

Новини

Всі новини