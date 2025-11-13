Мерц попросив Зеленського не пускати українських чоловіків до Німеччини

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц закликав президента України Володимира Зеленського "забезпечити", щоб молоді українські чоловіки не їхали до Німеччини, а залишалися вдома для захисту своєї держави.

Фрідріх Мерц. Фото з відкритих джерел

Фрідріх Мерц під час Німецько-українського торгового конгресу в Берліні заявив, що Німеччина готова підтримувати Україну у боротьбі проти російської агресії, однак очікує, що українська молодь теж зробить свій внесок у захист держави.

Як пояснив Мерц, він "попросив президента Зеленського забезпечити", аби молоді чоловіки з України "служили у своїй армії", а не виїжджали до Німеччини.

Мерц також підтвердив, що його уряд планує змінити систему фінансової підтримки для українських біженців. Замість стандартних соціальних виплат, які наразі отримують громадяни з низьким доходом, українці отримуватимуть нижчу допомогу, яка буде на рівні виплат для шукачів притулку.

Ці слова пролунали на тлі нещодавніх змін українського законодавства, коли чоловікам віком від 18 до 22 років дозволили виїжджати за кордон. За даними західних ЗМІ, цією можливістю скористалися щонайменше 100 тисяч осіб.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що українські біженці незадоволені життям в Німеччині. Опитування показало один з найнижчих показників життя середі біженців та мігрантів в Німеччині.

Також "Коментарі" писали, що з’явилася реакція Німеччини на корупційний скандал в Україні. Речник уряду заявив, що Німеччина зберігає довіру до України, але наголошує, що Берлін уважно стежитиме за розвитком ситуації.