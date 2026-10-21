Мерц попередив Європу: чим закінчиться капітуляція України

Капітуляція України у війні з Росією неприйнятна для Європи, оскільки її наслідки торкнуться не лише Києва, а й держав, які підтримують українську сторону. Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, виступаючи на економічному форумі у Берліні. Його слова наводить DW.

Фрідріх Мерц. Фото: із відкритих джерел

"Ми підтримуємо Україну не для того, щоб затягувати цю війну. Але капітуляція чи навіть беззастережна капітуляція України – виключена. Адже це означало б капітуляцію всіх нас", — наголосив глава німецького уряду.

Мерц звинуватив Росію у підриві політичного порядку, який сформувався в Європі після закінчення холодної війни. Окрему тривогу у канцлера викликають гібридні дії Москви, які, за його словами, спрямовані на європейські суспільства.

"Моє найбільше занепокоєння на даний момент — не наша економіка, не США або Китай, а вплив Росії на наше суспільство", — заявив Мерц.

За його оцінкою, подібні загрози виявляються щодня, проте європейські країни поки що недостатньо усвідомлюють їх масштаб. Канцлер фактично дав зрозуміти, що питання безпеки для Німеччини виходить за межі військової допомоги Україні та стосується стійкості самих європейських держав.

Заява прозвучала на тлі дискусій про можливі шляхи завершення війни. У Європі обговорюють перспективи дипломатичних контактів із Москвою, можливі умови припинення вогню та гарантії, які могли б запобігти новому нападу на Україну.

При цьому слова Мерця відбивають позицію Берліна: припинення війни не повинно досягатися ціною безумовної капітуляції Києва. Канцлер не представив у своєму виступі конкретного плану врегулювання, проте наголосив, що результат війни має значення для безпеки всього континенту.

Головне питання для європейських союзників України полягає у тому, як поєднати дипломатичні зусилля із забезпеченням довгострокового захисту країни та збереженням європейської системи безпеки.

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