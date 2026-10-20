Мерц розкрив плани Путіна на Україну та Європу

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц закликав європейські країни недооцінювати загрозу з боку Росії. За його оцінкою, цілі Кремля виходять далеко за межі захоплення українських територій: Москва прагне послабити демократичні інститути та дестабілізувати політичну систему Європи. Про це глава німецького уряду заявив в інтерв'ю Bloomberg.

Фрідріх Мерц. Фото: із відкритих джерел

"Росія знаходиться на шляху до дестабілізації всього політичного порядку на нашому європейському континенті", — наголосив Мерц.

Він зазначив, що багато європейців, у тому числі мешканців Німеччини, досі недостатньо серйозно сприймають те, що відбувається.

Канцлер вважає, що протистояння стосується не лише України. За його словами, Росія побоюється відкритих суспільств, демократичного устрою та успіху європейської інтеграції. Тому європейським державам слід оцінювати російську політику як довгостроковий виклик власної безпеки.

Мерц також звернув увагу на фінансове навантаження, яке несуть європейські країни, підтримуючи українську оборону. За його словами, Німеччина та інші союзники за межами США виділяли кошти на допомогу Києву, тоді як Вашингтон не брав участі у фінансуванні цієї підтримки в порівнянні форматі.

При цьому німецький канцлер має намір продовжувати переконувати Дональда Трампа, що сильна та стабільна Європа відповідає інтересам Сполучених Штатів. Він наголосив на важливості Євросоюзу як партнера Вашингтона на міжнародній арені.

На тлі напруженості між США та Україною європейські уряди переглядають підходи до оборони. Мерц заявив, що країни прагнуть підвищити самостійність та зміцнити можливості захисту в рамках НАТО, щоб менше залежати від рішень за океаном.

"Ми чуємо тривожний сигнал", — зазначив канцлер, говорячи про необхідність підготувати Європу до самостійного забезпечення безпеки.

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