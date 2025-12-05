logo

Мерц решил пойти против плана Трампа: с каким заявлением выступил по Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

Мерц решил пойти против плана Трампа: с каким заявлением выступил по Украине

Канцлер Германии Мерц выступил против передачи США замороженных активов РФ в США

5 декабря 2025, 13:48
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Канцлер Германии Фридрих Мерц выступил против передачи Соединенным Штатам Америки замороженных на территории ЕС российских активов. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "Reuters".

Мерц решил пойти против плана Трампа: с каким заявлением выступил по Украине

Фридрих Мерц. Фото: из открытых источников

Фридрих Мерц отметил, "кое-кто в Вашингтоне хочет получить определенные экономические выгоды" от замороженных российских активов.

"Это внутриевропейский вопрос, и я не вижу никакой возможности, в любой форме экономической выгоды, перевести средства, которые мы потом мобилизуем, в Соединенные Штаты Америки. Эти деньги должны пойти Украине", — подчеркнул немецкий лидер.

Стоит отметить, что первоначальная версия мирного плана США, которую опубликовали СМИ, предусматривала, что 100 млрд долларов из замороженных российских активов будет инвестировано в восстановление Украины, а часть остальных средств — в совместный американо-российский фонд.

Читайте также на портале "Комментарии" — Германия выразила поддержку плана Европейского Союза предоставить Украине репарационный кредит под российские замороженные активы – даже несмотря на возможное сопротивление Бельгии. Как сообщает Financial Times, канцлер Фридрих Мерц готов склонить Брюссель к поддержке инициативы и применению статьи 122 договора ЕС, позволяющей принимать решения в экстренном порядке.

Также издание "Комментарии" сообщало – Соединенные Штаты призвали ряд государств Европейского Союза не торопиться с принятием решения об использовании замороженных активов Центробанка России для финансирования так называемого репарационного кредита для Украины. Как сообщает портал "Комментарии", об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на европейских дипломатов.




Источник: https://www.reuters.com/business/belgian-pm-hopes-have-fruitful-discussion-russian-frozen-assets-with-germanys-2025-12-04/
