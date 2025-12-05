Мерц решил пойти против плана Трампа: с каким заявлением выступил по Украине

Рубрики
Канцлер Германии Фридрих Мерц выступил против передачи Соединенным Штатам Америки замороженных на территории ЕС российских активов. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "Reuters".
Фридрих Мерц. Фото: из открытых источников
Фридрих Мерц отметил, "кое-кто в Вашингтоне хочет получить определенные экономические выгоды" от замороженных российских активов.
Стоит отметить, что первоначальная версия мирного плана США, которую опубликовали СМИ, предусматривала, что 100 млрд долларов из замороженных российских активов будет инвестировано в восстановление Украины, а часть остальных средств — в совместный американо-российский фонд.
