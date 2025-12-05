Мерц решил пойти против плана Трампа: с каким заявлением выступил по Украине

Канцлер Германии Фридрих Мерц выступил против передачи Соединенным Штатам Америки замороженных на территории ЕС российских активов. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "Reuters".

Фридрих Мерц. Фото: из открытых источников

Фридрих Мерц отметил, "кое-кто в Вашингтоне хочет получить определенные экономические выгоды" от замороженных российских активов.

"Это внутриевропейский вопрос, и я не вижу никакой возможности, в любой форме экономической выгоды, перевести средства, которые мы потом мобилизуем, в Соединенные Штаты Америки. Эти деньги должны пойти Украине", — подчеркнул немецкий лидер.

Стоит отметить, что первоначальная версия мирного плана США, которую опубликовали СМИ, предусматривала, что 100 млрд долларов из замороженных российских активов будет инвестировано в восстановление Украины, а часть остальных средств — в совместный американо-российский фонд.

