Мерц вирішив піти проти плану Трампа: з якою заявою виступив щодо України

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц виступив проти передачі Сполученим Штатам Америки заморожених на території ЄС російських активів. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в матеріалі "Reuters".
Фрідріх Мерц. Фото: з відкритих джерел
Фрідріх Мерц зазначив, "дехто у Вашингтоні хоче отримати певні економічні вигоди" від заморожених російських активів.
Варто зазначити, що початкова версія мирного плану США, яку опублікували ЗМІ, передбачала, що 100 млрд доларів із заморожених російських активів буде інвестовано у відбудову України, а частину інших коштів — у спільний американсько-російський фонд.
Читайте також на порталі "Коментарі" — Німеччина висловила підтримку плану Європейського Союзу надати Україні репараційний кредит під російські заморожені активи – навіть незважаючи на можливий опір Бельгії. Як повідомляє Financial Times, канцлер Фрідріх Мерц готовий схилити Брюссель до підтримки ініціативи та застосування статті 122 договору ЄС, що дозволяє приймати рішення в екстреному порядку.
Також видання "Коментарі" повідомляло – Сполучені Штати закликали низку держав Європейського Союзу не поспішати з ухваленням рішення щодо використання заморожених активів Центробанку Росії для фінансування так званого репараційного кредиту для України. Як повідомляє портал "Коментарі", про це повідомляє Bloomberg із посиланням на європейських дипломатів.