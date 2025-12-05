logo_ukra

Мерц вирішив піти проти плану Трампа: з якою заявою виступив щодо України
commentss НОВИНИ Всі новини

Мерц вирішив піти проти плану Трампа: з якою заявою виступив щодо України

Канцлер Німеччини Мерц виступив проти передачі США заморожених активів РФ у США

5 грудня 2025, 13:48
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц виступив проти передачі Сполученим Штатам Америки заморожених на території ЄС російських активів. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в матеріалі "Reuters".

Мерц вирішив піти проти плану Трампа: з якою заявою виступив щодо України

Фрідріх Мерц. Фото: з відкритих джерел

Фрідріх Мерц зазначив, "дехто у Вашингтоні хоче отримати певні економічні вигоди" від заморожених російських активів.

"Це внутрішньоєвропейське питання, і я не бачу жодної можливості, у будь-якій формі економічної вигоди, перевести кошти, які ми потім мобілізуємо, до Сполучених Штатів Америки. Ці гроші мають піти Україні", — наголосив німецький лідер.

Варто зазначити, що початкова версія мирного плану США, яку опублікували ЗМІ, передбачала, що 100 млрд доларів із заморожених російських активів буде інвестовано у відбудову України, а частину інших коштів — у спільний американсько-російський фонд.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Німеччина висловила підтримку плану Європейського Союзу надати Україні репараційний кредит під російські заморожені активи – навіть незважаючи на можливий опір Бельгії. Як повідомляє Financial Times, канцлер Фрідріх Мерц готовий схилити Брюссель до підтримки ініціативи та застосування статті 122 договору ЄС, що дозволяє приймати рішення в екстреному порядку.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Сполучені Штати закликали низку держав Європейського Союзу не поспішати з ухваленням рішення щодо використання заморожених активів Центробанку Росії для фінансування так званого репараційного кредиту для України. Як повідомляє портал "Коментарі", про це повідомляє Bloomberg із посиланням на європейських дипломатів.




https://www.reuters.com/business/belgian-pm-hopes-have-fruitful-discussion-russian-frozen-assets-with-germanys-2025-12-04/
