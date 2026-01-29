Мерц сделал заявление про прямые переговоры с Путиным

Канцлер Германии Фридрих Мерц отреагировал на прозвучавшие в Бундестаге призывы относительно необходимости прямых переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным о войне в Украине, и отверг такую идею.

Глава немецкого правительства подчеркнул, что ключевые переговоры должны вестись, прежде всего, между самими сторонами вооруженного противостояния — Украиной и Россией.

"Это две воюющие стороны. Мы здесь не выступаем в роли посредника", – подчеркнул Мерц.

Он также отметил, что Берлин внимательно и "с большой поддержкой" наблюдает развитие переговорного процесса и выразил надежду, что он завершится как можно скорее.

В свою очередь, вицеканцлер Германии Ларс Клингбайль заявил, что сейчас основные контакты в рамках переговоров происходят именно между Украиной и Россией.

"Вопрос о том, наступит ли когда придет время для того, чтобы главы европейских государств и правительств снова непосредственно поговорили с Путиным, должен решиться позже", — отметил он.

Клингбайль добавил, что на этом этапе не видит необходимых предпосылок для начала такого прямого диалога.

