Мерц зробив заяву про прямі переговори з Путіним

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц відреагував на заклики, що пролунали в Бундестазі, щодо необхідності прямих перемовин із російським диктатором Володимиром Путіним про війну в Україні, та відкинув таку ідею.

Фрідріх Мерц (фото з відкритих джерел)

Про це пише stern.de.

Очільник німецького уряду наголосив, що ключові переговори мають вестися передусім між самими сторонами збройного протистояння — Україною та Росією.

"Це дві воюючі сторони. Ми тут не виступаємо в ролі посередника", — підкреслив Мерц.

Він також зазначив, що Берлін уважно та "з великою підтримкою" спостерігає за розвитком переговорного процесу й висловив надію, що він завершиться якомога швидше.

У свою чергу віцеканцлер Німеччини Ларс Клінгбайль заявив, що наразі основні контакти в межах переговорів відбуваються саме між Україною та Росією.

"Питання про те, чи настане і коли настане час для того, щоб глави європейських держав і урядів знову безпосередньо поговорили з Путіним, має вирішитися пізніше", — зазначив він.

Клінгбайль додав, що на цьому етапі не бачить необхідних передумов для початку такого прямого діалогу.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що Європейському Союзу необхідно залучити сотні мільярдів євро на зміцнення оборони, зокрема за рахунок спільного фінансування та перепрофілювання вже існуючих фондів. Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц у спеціальному зверненні на Всесвітньому економічному форумі у Давосі.

За словами Мерця, Європа вже збільшила оборонні витрати, проте нинішнього рівня недостатньо для відповіді на сучасні безпекові виклики. Інвестиції, наголосив він, необхідно масштабувати у стислий термін. Окремо канцлер запевнив, що союзники готові захистити Гренландію, Данію та північний фланг Європи від погроз, які виникають з боку Росії.