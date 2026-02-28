Мерц сорвал овации, высмеяв Трампа: детали

Канцлер Германии Фридрих Мерц решил, что цифры – имеют значение, но, если они подкреплены эмоциями, то их влияние увеличивается в разы. Так, в ходе выступления во время съезда Христианско-демократической партии, рассуждая об успехах в борьбе с нелегальной миграцией, он устроил настоящее шоу.

Трамп и Мерц. Фото: из открытых источников

Мерц не просто отчитался об успехах в борьбе с нелегальной миграцией, а буквально перевоплотился в Дональда Трампа, заставив зал взорваться смехом.

Главным моментом предвыборного мероприятия в земле Гессен стал рассказ канцлера о его недавнем телефонном разговоре с президентом США. Мерц сообщил Трампу, что Германии удалось радикально изменить ситуацию на границах: количество заявлений на предоставление убежища в стране сократилось на впечатляющие 60%.

По словам Мерца, американский лидер был настолько шокирован этими цифрами, что просто отказался в них верить.

Чтобы передать атмосферу разговора, канцлер Германии прямо со сцены сымитировал специфический голос и манеру общения хозяина Белого дома.

Перейдя на английский, Мерц воскликнул в стиле Трампа: "Что вы сказали? 60%? Я не верю!".

Этот короткий перформанс вызвал настоящий фурор среди присутствующих — зал отреагировал продолжительными овациями и громким смехом.

Фридрих Мерц добавил, что собирается лично "расставить точки над i" и подробно объяснить эти цифры Трампу во время их предстоящей встречи в Вашингтоне.

За шутками скрывался жесткий политический сигнал. Мерц еще раз подчеркнул, что его правительство меняет подход к миграционной политике.

