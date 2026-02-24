Мерц жестко обратился к Европе через Украину: что возмутило канцлера

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Канцлер Германии Фридрих Мерц предупредил европейских лидеров, что поддержка Украины определит будущее всего континента. Его заявление раздалось на фоне решения Венгрии заблокировать новый пакет санкций против Москвы и поставить под угрозу предоставление Киеву кредита в 90 миллиардов евро.
Фридрих Мерц. Фото: из открытых источников
Как пишет The Times, позиция Будапешта вызвала особое раздражение в Берлине. Германия является крупнейшим донором Украины и активно продвигает идею использования замороженных российских активов в ЕС для финансирования Киева.
Перед переговорами в Брюсселе Мерц призвал партнеров не сомневаться с поддержкой. По его словам, Европа стоит на историческом развилке, а способ завершения войны определит ее роль в мире на десятилетия вперед. Канцлер подчеркнул, что Германия не имеет права повторить ошибки прошлого и недооценить опасность России. Он заявил, что нынешний российский режим находится "на пике варварства".
Между тем, министры иностранных дел ЕС пытаются согласовать санкционный пакет и финансовую помощь, ведь Украина сталкивается с бюджетным дефицитом в 38 миллиардов евро и потребностями на восстановление, которые оцениваются почти в 500 миллиардов.
Венгрия, возглавляемая премьер-министром Виктором Орбаном, обвиняет Киев в умышленной затяжке ремонта нефтепровода "Дружба". Дополнительное напряжение добавила и Словакия, заявив о прекращении трансграничных поставок электроэнергии для стабилизации украинской энергосистемы.
Читайте на портале "Комментарии" — министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что Украина уже предложила Венгрии согласовать реалистические решения с целью урегулирования ситуации вокруг нефтепровода "Дружба". Об этом глава МИД сообщил в комментарии изданию Politico.
Также издание "Комментарии" сообщало – в Европейском Союзе обостряется дипломатический конфликт из-за позиции Будапешта относительно новых санкций против России.