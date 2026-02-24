Мерц жестко обратился к Европе через Украину: что возмутило канцлера

Канцлер Германии Фридрих Мерц предупредил европейских лидеров, что поддержка Украины определит будущее всего континента. Его заявление раздалось на фоне решения Венгрии заблокировать новый пакет санкций против Москвы и поставить под угрозу предоставление Киеву кредита в 90 миллиардов евро.

Фридрих Мерц. Фото: из открытых источников

Как пишет The Times, позиция Будапешта вызвала особое раздражение в Берлине. Германия является крупнейшим донором Украины и активно продвигает идею использования замороженных российских активов в ЕС для финансирования Киева.

Перед переговорами в Брюсселе Мерц призвал партнеров не сомневаться с поддержкой. По его словам, Европа стоит на историческом развилке, а способ завершения войны определит ее роль в мире на десятилетия вперед. Канцлер подчеркнул, что Германия не имеет права повторить ошибки прошлого и недооценить опасность России. Он заявил, что нынешний российский режим находится "на пике варварства".

Между тем, министры иностранных дел ЕС пытаются согласовать санкционный пакет и финансовую помощь, ведь Украина сталкивается с бюджетным дефицитом в 38 миллиардов евро и потребностями на восстановление, которые оцениваются почти в 500 миллиардов.

Венгрия, возглавляемая премьер-министром Виктором Орбаном, обвиняет Киев в умышленной затяжке ремонта нефтепровода "Дружба". Дополнительное напряжение добавила и Словакия, заявив о прекращении трансграничных поставок электроэнергии для стабилизации украинской энергосистемы.

Читайте на портале "Комментарии" — министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что Украина уже предложила Венгрии согласовать реалистические решения с целью урегулирования ситуации вокруг нефтепровода "Дружба". Об этом глава МИД сообщил в комментарии изданию Politico.

Также издание "Комментарии" сообщало – в Европейском Союзе обостряется дипломатический конфликт из-за позиции Будапешта относительно новых санкций против России.



