Мерц зірвав овації, висміявши Трампа: деталі

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц вирішив, що цифри мають значення, але, якщо вони підкріплені емоціями, то їх вплив збільшується в рази. Так, під час виступу під час з'їзду Християнсько-демократичної партії, розмірковуючи про успіхи у боротьбі з нелегальною міграцією, він влаштував справжнє шоу.

Трамп та Мерц. Фото: з відкритих джерел

Мерц не просто звітував про успіхи у боротьбі з нелегальною міграцією, а буквально перетворився на Дональда Трампа, змусивши зал вибухнути сміхом.

Головним моментом передвиборчого заходу в землі Гессен стало оповідання канцлера про його нещодавню телефонну розмову з президентом США. Мерц повідомив Трампу, що Німеччині вдалося радикально змінити ситуацію на кордонах: кількість заяв на надання притулку в країні скоротилася на 60%.

За словами Мерця, американський лідер був настільки шокований цими цифрами, що просто відмовився у них вірити.

Щоб передати атмосферу розмови, канцлер Німеччини прямо зі сцени зімітував специфічний голос та манеру спілкування господаря Білого дому.

Перейшовши англійською, Мерц вигукнув у стилі Трампа: "Що ви сказали? 60%? Я не вірю!".

Цей короткий перформанс викликав справжній фурор серед присутніх – зал відреагував тривалими оваціями та гучним сміхом.

Фрідріх Мерц додав, що збирається особисто "розставити крапки над i" і докладно пояснити ці цифри Трампу під час їхньої майбутньої зустрічі у Вашингтоні.

За жартами ховався жорсткий політичний сигнал. Мерц ще раз наголосив, що його уряд змінює підхід до міграційної політики.

