Мерц стремительно теряет доверие: немцы вынесли жесткий приговор новому правительству

Новое правительство Германии во главе с канцлером Фридрихом Мерцом сталкивается с серьезным кризисом доверия. Несмотря на надежду сторонников консерваторов на скорые изменения после формирования коалиции ХДС/ХСС и Социал-демократической партии, настроения среди населения остаются преимущественно пессимистическими. Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного по заказу немецкого телеканала ZDF.

Фридрих Мерц. Фото: из открытых источников

Согласно опросу, 72% респондентов отрицательно оценивают деятельность действующей правительственной коалиции. Только 24% граждан считают, что новая власть работает эффективно и двигается в правильном направлении.

Не лучше ситуация и с личным рейтингом канцлера. Работой Фридриха Мерца недовольны 69% опрошенных, в то время как положительную оценку его деятельности дали только 27%. Такие цифры показывают, что новому главе правительства пока не удалось убедить общество в своей способности решать ключевые проблемы страны.

В то же время исследование выявило еще одну тревожную тенденцию. Около 63% немцев уверены, что Христианско-демократический союз не обеспечивает канцлеру достаточной поддержки. Примечательно, что такого мнения придерживаются даже сторонники самой партии. Более половины избирателей ХДС/ХСС считают, что внутри политической силы отсутствует полное единство вокруг Мерца.

Несмотря на низкие рейтинги, большинство граждан пока не ожидают скорейшего распада коалиции. По данным опроса, 52% респондентов полагают, что правительство проработает до очередных парламентских выборов в 2029 году. В то же время, 43% допускают досрочное завершение его полномочий.

Для Мерца эти результаты стали серьезным сигналом. Ведь уже на старте каденции правительство сталкивается не только с экономическими и внешнеполитическими вызовами, но и масштабным кризисом общественного доверия.

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