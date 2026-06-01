Мерцу винесли прихований вердикт: німці відповіли, чи потрібен Німеччині інший канцлер
Мерцу винесли прихований вердикт: німці відповіли, чи потрібен Німеччині інший канцлер

Нове опитування показало, наскільки міцні позиції глави уряду, незважаючи на критику всередині його ж політичного табору

1 червня 2026, 11:00
Кравцев Сергей

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц отримав важливий сигнал від суспільства на тлі дискусій про майбутнє правлячої коаліції і рейтинги консервативного блоку ХДС/ХСС. Незважаючи на критику з боку частини однопартійців та політичних опонентів, більшість німців не вважають, що зміна глави уряду автоматично покращила б позиції консерваторів. Про це свідчать результати нового соціологічного дослідження, проведеного інститутом Forsa на замовлення телеканалу RTL та журналу Stern.

Фрідріх Мерц. Фото: із відкритих джерел

Фрідріх Мерц. Фото: із відкритих джерел

За даними опитування, більше половини респондентів упевнені, що заміна Мерца не принесла б блоку ХДС/ХСС додаткову підтримку серед виборців.

Такої думки дотримуються 53% учасників дослідження. Лише 41% опитаних вважають, що консервативний альянс міг би досягти кращих результатів, якби його представляв інший канцлер.

Особливо показовими виявились настрої серед власних прихильників ХДС/ХСС. Незважаючи на традиційну підтримку керівництва партії, майже кожен другий прихильник блоку припускає, що альтернативний лідер міг би виявитися успішнішим на наступних виборах. Однак більшість виборців консерваторів все ж таки продовжують пов'язувати політичні перспективи об'єднання саме з нинішнім канцлером.

Отримані результати стали важливим аргументом для оточення Мерця, яке останніми тижнями стикалося з критикою на тлі складної економічної ситуації та суперечок навколо міграційної політики. В той же час дослідження показує, що всередині електорату ХДС/ХСС зберігаються сумніви щодо здатності партії значно наростити підтримку без кадрових змін.

Політологи зазначають, що опитування не можна розглядати як безумовний тріумф канцлера. Швидше йдеться про те, що німецьке суспільство поки що не бачить очевидної альтернативи нинішньому керівнику уряду. Це залишає Мерцю простір зміцнення власних позицій, але водночас сигналізує необхідність демонструвати переконливі результати у роботі кабінету міністрів.

