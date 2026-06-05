Мерц стрімко втрачає довіру: німці винесли жорсткий вирок новому уряду

Новий уряд Німеччини на чолі з канцлером Фрідріхом Мерцом стикається із серйозною кризою довіри. Попри сподівання прихильників консерваторів на швидкі зміни після формування коаліції ХДС/ХСС та Соціал-демократичної партії, настрої серед населення залишаються переважно песимістичними. Про це свідчать результати соціологічного дослідження, проведеного на замовлення німецького телеканалу ZDF.

Фрідріх Мерц. Фото: із відкритих джерел

Згідно з опитуванням, 72% респондентів негативно оцінюють діяльність чинної урядової коаліції. Лише 24% громадян вважають, що нова влада працює ефективно та рухається у правильному напрямку.

Не кращою є ситуація і з особистим рейтингом канцлера. Роботою Фрідріха Мерца незадоволені 69% опитаних, тоді як позитивну оцінку його діяльності дали лише 27%. Такі цифри демонструють, що новому очільнику уряду поки не вдалося переконати суспільство у своїй здатності вирішувати ключові проблеми країни.

Водночас дослідження виявило ще одну тривожну тенденцію. Близько 63% німців переконані, що Християнсько-демократичний союз не забезпечує канцлеру достатньої підтримки. Показово, що такої думки дотримуються навіть прихильники самої партії. Понад половина виборців ХДС/ХСС вважають, що всередині політичної сили відсутня повна єдність навколо Мерца.

Попри низькі рейтинги, більшість громадян поки не очікує швидкого розпаду коаліції. За даними опитування, 52% респондентів вважають, що уряд пропрацює до чергових парламентських виборів у 2029 році. Водночас 43% допускають дострокове завершення його повноважень.

Для Мерца ці результати стали серйозним сигналом. Адже вже на старті каденції уряд стикається не лише з економічними та зовнішньополітичними викликами, а й із масштабною кризою суспільної довіри.

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