logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.08

EUR/UAH

50.14

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Германия Мерц таки определился: будет ли Берлин отправлять миротворцев в Украину
commentss НОВОСТИ Все новости

Мерц таки определился: будет ли Берлин отправлять миротворцев в Украину

Лондон и Париж обещают войска, Берлин колеблется, а Турция предлагает взять под контроль Черное море.

10 января 2026, 11:08
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Великобритания и Франция заявили о готовности направить свои военные контингенты для участия в миротворческой операции в Украине. В то же время, позиция Германии остается осторожной и неоднозначной. Об этом сообщает издание The Telegraph.

Мерц таки определился: будет ли Берлин отправлять миротворцев в Украину

Фридрих Мерц. Фото: из открытых источников

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц отметил, что немецкие войска могут быть развернуты исключительно на территории стран НАТО, граничащих с Украиной. По его словам, речь идет о мониторинге возможного режима прекращения огня и усиления оборонных возможностей региона.

"Это может предусматривать, например, размещение войск на сопредельных территориях НАТО после установления перемирия", — пояснил он.

Несмотря на задекларированный курс на обновление и масштабное усиление Бундесвера, такая позиция Берлина объясняется внутриполитическими факторами. Любая зарубежная военная миссия требует одобрения Бундестага, а в условиях шаткого парламентского большинства и чувствительности темы канцлер избрал компромиссный вариант – присутствие вблизи Украины, но не на ее территории.

Ранее сообщалось, что Великобритания и Франция намерены ограничить свою миротворческую миссию численностью до 15 тысяч военных. Это гораздо меньше, чем ожидалось ранее, и напрямую будет зависеть от заключения мирного соглашения. По предварительным оценкам, Лондон может направить менее 7,5 тысяч солдат – серьезную нагрузку для армии, которая насчитывает около 71 тысяч подготовленных военнослужащих.

К потенциальной миссии готова присоединиться и Испания. Премьер-министр Педро Санчес заявил, что Мадрид не исключает участия своих вооруженных сил в обеспечении мира в Европе.

Турция, владеющая второй по численности армией в НАТО, предложила свое участие в морском компоненте операции. Глава МИДа Хакан Фидан отметил, что турецкий флот может взять на себя ответственность за безопасность в Черном море.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.telegraph.co.uk/world-news/2026/01/08/the-real-reason-merz-wont-put-boots-on-the-ground-ukraine/
Теги:

Новости

Все новости