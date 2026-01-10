Мерц таки определился: будет ли Берлин отправлять миротворцев в Украину

Великобритания и Франция заявили о готовности направить свои военные контингенты для участия в миротворческой операции в Украине. В то же время, позиция Германии остается осторожной и неоднозначной. Об этом сообщает издание The Telegraph.

Фридрих Мерц. Фото: из открытых источников

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц отметил, что немецкие войска могут быть развернуты исключительно на территории стран НАТО, граничащих с Украиной. По его словам, речь идет о мониторинге возможного режима прекращения огня и усиления оборонных возможностей региона.

"Это может предусматривать, например, размещение войск на сопредельных территориях НАТО после установления перемирия", — пояснил он.

Несмотря на задекларированный курс на обновление и масштабное усиление Бундесвера, такая позиция Берлина объясняется внутриполитическими факторами. Любая зарубежная военная миссия требует одобрения Бундестага, а в условиях шаткого парламентского большинства и чувствительности темы канцлер избрал компромиссный вариант – присутствие вблизи Украины, но не на ее территории.

Ранее сообщалось, что Великобритания и Франция намерены ограничить свою миротворческую миссию численностью до 15 тысяч военных. Это гораздо меньше, чем ожидалось ранее, и напрямую будет зависеть от заключения мирного соглашения. По предварительным оценкам, Лондон может направить менее 7,5 тысяч солдат – серьезную нагрузку для армии, которая насчитывает около 71 тысяч подготовленных военнослужащих.

К потенциальной миссии готова присоединиться и Испания. Премьер-министр Педро Санчес заявил, что Мадрид не исключает участия своих вооруженных сил в обеспечении мира в Европе.

Турция, владеющая второй по численности армией в НАТО, предложила свое участие в морском компоненте операции. Глава МИДа Хакан Фидан отметил, что турецкий флот может взять на себя ответственность за безопасность в Черном море.



