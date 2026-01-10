Мерц таки визначився: чи буде Берлін відправляти миротворців до України

Велика Британія та Франція заявили про готовність направити свої військові контингенти для участі в миротворчій операції в Україні. Водночас позиція Німеччини залишається обережною й неоднозначною. Про це повідомляє видання The Telegraph.

Фрідріх Мерц. Фото: із відкритих джерел

Канцлер ФРН Фрідріх Мерц наголосив, що німецькі війська можуть бути розгорнуті виключно на території країн НАТО, які межують з Україною. За його словами, мова йде про моніторинг можливого режиму припинення вогню та посилення оборонних спроможностей регіону.

"Це може передбачати, наприклад, розміщення військ на суміжних територіях НАТО після встановлення перемир’я", — пояснив він.

Попри задекларований курс на відновлення та масштабне посилення Бундесверу, така позиція Берліна пояснюється внутрішньополітичними чинниками. Будь-яка закордонна військова місія потребує схвалення Бундестагу, а за умов хиткої парламентської більшості та чутливості теми канцлер обрав компромісний варіант – присутність поблизу України, але не на її території.

Раніше повідомлялося, що Велика Британія та Франція планують обмежити свою миротворчу місію чисельністю до 15 тисяч військових. Це значно менше, ніж очікувалося раніше, і напряму залежатиме від укладення мирної угоди. За попередніми оцінками, Лондон може направити менше ніж 7,5 тисячі солдатів – серйозне навантаження для армії, яка налічує близько 71 тисячі підготовлених військовослужбовців.

До потенційної місії готова долучитися й Іспанія. Прем’єр-міністр Педро Санчес заявив, що Мадрид не виключає участі своїх збройних сил у забезпеченні миру в Європі.

Туреччина, яка володіє другою за чисельністю армією в НАТО, запропонувала свою участь у морському компоненті операції. Глава МЗС Хакан Фідан зазначив, що турецький флот може взяти на себе відповідальність за безпеку в Чорному морі.



