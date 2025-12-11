Мерц высказался об откровенном разговоре с Трампом по мирному плану для Украины

Канцлер Германии Фридрих Мерц отрицает разногласия во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом и ожидает будущих переговоров с США. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет Sky News.

Авторы публикации рассказали, что 11 декабря Мерц провел переговоры в Берлине с генсеком НАТО Марком Рютте. По его словам, он ожидает переговоров на этих выходных с американскими чиновниками по мирному плану, который предложила европейская сторона.

Это произошло после того, как Украина официально передала Вашингтону 20-пунктный план, который Владимир Зеленский назвал "фундаментальным документом".

"Если мы сейчас продолжим этот процесс, как мы предполагаем, то на выходных состоятся переговоры с американским правительством", — добавил Мерц.

По информации немецких СМИ, во время недавнего телефонного разговора между Мерцом, премьер-министром Великобритании Киром Стармером, Дональдом Трампом и президентом Франции Эммануэлем Макроном возникли незначительные разногласия, однако немецкий канцлер заверил, что это не так.

Немецкий лидер назвал переговоры "очень конструктивными" и отметил, что Европа будет продолжать поддерживать Украину.

