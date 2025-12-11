logo

Мерц высказался об откровенном разговоре с Трампом по мирному плану для Украины
Мерц высказался об откровенном разговоре с Трампом по мирному плану для Украины

Мерц отрицает разногласия во время телефонного разговора с Трампом по мирному плану

11 декабря 2025, 14:13
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Канцлер Германии Фридрих Мерц отрицает разногласия во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом и ожидает будущих переговоров с США. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет Sky News.

Мерц высказался об откровенном разговоре с Трампом по мирному плану для Украины

Фридрих Мерц. Фото: из открытых источников

Авторы публикации рассказали, что 11 декабря Мерц провел переговоры в Берлине с генсеком НАТО Марком Рютте. По его словам, он ожидает переговоров на этих выходных с американскими чиновниками по мирному плану, который предложила европейская сторона.

Это произошло после того, как Украина официально передала Вашингтону 20-пунктный план, который Владимир Зеленский назвал "фундаментальным документом".

"Если мы сейчас продолжим этот процесс, как мы предполагаем, то на выходных состоятся переговоры с американским правительством", — добавил Мерц.

По информации немецких СМИ, во время недавнего телефонного разговора между Мерцом, премьер-министром Великобритании Киром Стармером, Дональдом Трампом и президентом Франции Эммануэлем Макроном возникли незначительные разногласия, однако немецкий канцлер заверил, что это не так.

Немецкий лидер назвал переговоры "очень конструктивными" и отметил, что Европа будет продолжать поддерживать Украину.

Читайте также на портале "Комментарии" — союз на грани: Европа и США вступили в конфликт из-за мирного плана Трампа.

Также издание "Комментарии" сообщало – президент США Дональд Трамп обсудил завершение войны в Украине с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Фридрихом Мерцем и премьером Великобритании Киром Стармером в "жестких формулировках".




Источник: https://news.sky.com/story/ukraine-war-latest-putin-peace-deal-china-russia-donbas-trump-india-miami-talks-12541713
