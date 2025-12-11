Пора заканчивать войну: Трамп подтвердил, что провел жесткий разговор с европейцами по Украине

Президент США Дональд Трамп обсудил завершение войны в Украине с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Фридрихом Мерцем и премьером Великобритании Киром Стармером в "жестких формулировках".

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

По словам американского президента, беседа проходила в "достаточно жестких формулировках".

"Мы обсуждали Украину в достаточно жестких формулировках. И увидим, что будет. Мы ждем ответов, прежде чем мы сможем продвинуться вперед", — сказал Трамп во время общения с представителями СМИ.

Глава Белого дома добавил, что у сторон возник "небольшой спор о людях". Президент США также сообщил, что европейские лидеры предложили провести встречу по поводу урегулирования конфликта в Европе в ближайшие дни. Он уточнил, что американская сторона будет присутствовать на переговорах.

Читайте также на портале "Комментарии" — обсуждение возможных параметров будущего соглашения о прекращении войны продолжается, однако позиции ключевых сторон все еще существенно расходятся. В связи с кардинально разными взглядами и на то, каким должно быть мирное соглашение Украины и РФ, европейские структуры считают, что переговорный процесс затянется на месяцы. Об этом говорится в публикации The Wall Street Journal.

Также издание "Комментарии" сообщало – Германия готова идти ва-банк: по какому вопросу по Украине Берлин занял жесткую позицию.

Ранее "Комментарии" писали — европейские лидеры заявили о "критическом моменте" в отношениях с США после экстренных переговоров о мирном плане по Украине. Премьер Британии Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц провели совместный звонок с президентом США Дональдом Трампом, чтобы согласовать дальнейшие шаги по прекращению войны.



