Германия Мерц заговорил о капитуляции Украины и своем страхе
НОВОСТИ

Мерц заговорил о капитуляции Украины и своем страхе

Мерц заявил, что капитуляция Украины лишь даст Путину время подготовиться к следующей войне

28 августа 2025, 07:24
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Берлин категорически против того, чтобы мир между Украиной и Россией был достигнут на любых условиях. Капитуляция Украины даст Москве время на подготовку к еще одной более жестокой войне. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал канцлер Германии Фридрих Мерц, сообщает "The Guardian".

Мерц заговорил о капитуляции Украины и своем страхе

Фридрих Мерц. Фото: из открытых источников

Мерц на пресс-конференции с лидерами Франции, Польши и Молдовы подчеркнул, что война в Украине должна закончиться, но "не любой ценой".

"Мы не хотим, чтобы Украина капитулировала. Такая капитуляция лишь даст России время, и Путин использует это время для подготовки к следующей войне", — акцентировал немецкий лидер.

Глава немецкого правительства также обратил внимание, что соседняя с Украиной Молдова стала еще ближе к ЕС, прогресс евроинтеграции внутри страны невозможно не увидеть, но "это не следует воспринимать как должное, поскольку всё могло бы сложиться совсем иначе", имея в виду продолжающуюся российскую агрессию против Украины.

Мерц подчеркнул, что дверь в Европейский Союз открыта для Молдовы, и пообещал "продолжать поддерживать вас на этом пути по мере своих возможностей".

Он также заявил, что Европа остаётся с Молдовой в сохранении ее свободы и суверенитета. Канцлер отметил обеспокоенность Молдовы агрессивной позицией России и её попытки вмешаться в ее демократию.

Источник: https://www.theguardian.com/world/live/2025/aug/27/volodymyr-zelenskyy-substantive-talks-eu-us-security-guarantees-ukraine-europe-latest-updates-news?CMP=share_btn_url&page=with%3Ablock-68af1c6d8f08430b6de76572#block-68af1c6d8f08430b6de76572
