Берлин категорически против того, чтобы мир между Украиной и Россией был достигнут на любых условиях. Капитуляция Украины даст Москве время на подготовку к еще одной более жестокой войне. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал канцлер Германии Фридрих Мерц, сообщает "The Guardian".

Фридрих Мерц. Фото: из открытых источников

Мерц на пресс-конференции с лидерами Франции, Польши и Молдовы подчеркнул, что война в Украине должна закончиться, но "не любой ценой".

"Мы не хотим, чтобы Украина капитулировала. Такая капитуляция лишь даст России время, и Путин использует это время для подготовки к следующей войне", — акцентировал немецкий лидер.

Глава немецкого правительства также обратил внимание, что соседняя с Украиной Молдова стала еще ближе к ЕС, прогресс евроинтеграции внутри страны невозможно не увидеть, но "это не следует воспринимать как должное, поскольку всё могло бы сложиться совсем иначе", имея в виду продолжающуюся российскую агрессию против Украины.

Мерц подчеркнул, что дверь в Европейский Союз открыта для Молдовы, и пообещал "продолжать поддерживать вас на этом пути по мере своих возможностей".

Он также заявил, что Европа остаётся с Молдовой в сохранении ее свободы и суверенитета. Канцлер отметил обеспокоенность Молдовы агрессивной позицией России и её попытки вмешаться в ее демократию.

Также издание "Комментарии" сообщало – надежными и эффективными гарантии безопасности для Украины могут стать только тогда, когда они будут приближаться к тому, что означает фактически членство в НАТО. То есть, Украина должна иметь такие же гарантии безопасности, как и любая другая страна-член НАТТО, но без членства в Альянсе. Такое мнение высказал министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль.



