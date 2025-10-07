Мерц заявил, что Путин уже ведет войну не только против Украины: детали

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что российский диктатор Владимир Путин сейчас проводит гибридную войну против Европы и Германии. Как передает портал "Комментарии", заявление главы правительства Германии приводит DW.

Фридрих Мерц. Фото: из открытых источников

Фридрих Мерц отметил, что Путин пытается "перевернуть политический порядок Европы с ног на голову".

"Он (Путин. – Ред.) ведет против нас информационную войну. Он ведет войну против Украины, и эта война направлена против нас всех", – акцентировал канцлер.

По его словам, именно в интересах Германии – защищать политический порядок открытых, свободных обществ в Европе.

На вопрос, ведет ли Владимир Путин войну против Германии, Фридрих Мерц ответил: "Он ведет против нас гибридную войну".

Мерц также прокомментировал рост количества инцидентов с беспилотниками в Германии и по всей Европе.

По его словам, Путин хочет запугать и посеять страх.

"Мы не позволим себя запугать и будем эффективно защищаться от этой угрозы", – заверил Мерц.

Глава немецкого правительства также назвал Россию "жестким противником и врагом нашего политического порядка".

Стоит отметить, ранее Фридрих Мерц заявил, что, по его мнению, за полетами многих беспилотников, замеченных над Германией, стоит Россия. По его словам, судя по всему, дроны выполняли разведывательные полеты.

В публикации говорится, что из-за беспилотников главный аэропорт Мюнхена закрывали в течение выходных, что привело к отмене многих рейсов и оставлению тысяч пассажиров без возможности вылета.

"Мы предполагаем, что за большинством этих полетов беспилотников стоит Россия", – заявил Фридрих Мерц.



