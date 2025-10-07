Мерц заявив, що Путін уже веде війну не лише проти України: деталі

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що російський диктатор Володимир Путін зараз проводить гібридну війну проти Європи та Німеччини. Як повідомляє портал "Коментарі", заяву глави уряду Німеччини наводить DW.

Фрідріх Мерц. Фото: із відкритих джерел

Фрідріх Мерц зазначив, що Путін намагається "перевернути політичний порядок Європи з ніг на голову".

"Він (Путін. – Ред.) веде проти нас інформаційну війну. Він веде війну проти України, і ця війна спрямована проти нас усіх", – наголосив канцлер.

За його словами, саме на користь Німеччини – захищати політичний порядок відкритих, вільних суспільств у Європі.

На запитання, чи Володимир Путін веде війну проти Німеччини, Фрідріх Мерц відповів: "Він веде проти нас гібридну війну".

Мерц також прокоментував зростання кількості інцидентів із безпілотниками у Німеччині та по всій Європі.

За його словами, Путін хоче залякати та посіяти страх.

"Ми не дозволимо себе залякати і ефективно захищатимемося від цієї загрози", — запевнив Мерц.

Глава німецького уряду також назвав Росію "жорстким противником та ворогом нашого політичного порядку".

Варто зазначити, що раніше Фрідріх Мерц заявив, що, на його думку, за польотами багатьох безпілотників, помічених над Німеччиною, стоїть Росія. За його словами, зважаючи на все, дрони виконували розвідувальні польоти.

У публікації йдеться, що через безпілотників головний аеропорт Мюнхена закривали протягом вихідних, що призвело до скасування багатьох рейсів та залишення тисяч пасажирів без можливості вильоту.

"Ми припускаємо, що за більшістю цих польотів безпілотників стоїть Росія", — заявив Фрідріх Мерц.



