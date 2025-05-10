Мерц заявил о своей готовности встретиться с Путиным

Канцлер Германии Фридрих Мерц готов встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным. При этом глава немецкого правительства считает, что такая встреча может быть возможна в том случае, если она поможет положить конец войне в Украине. Об этом пишет немецкий таблоид "Bild".

Фридрих Мерц. Фото: из открытых источников

"Если возникнет необходимость, если это помогло бы положить конец этой войне, я готов на многое", — сказал немецкий канцлер.

Но прежде всего, по словам Фридриха Мерца, стоит сконцентрироваться на прекращении огня в Украине. Это первый пункт, который нужно реализовать как можно скорее.

"Мы должны посмотреть, сможем ли мы достичь цели — прекращения огня — уже по итогам этих выходных", — добавил канцлер.

Читайте также на портале "Комментарии" — новоизбранный канцлер Германии Фридрих Мерц во время визита в Киев может сделать важный шаг, чтобы продемонстрировать свою поддержку Украины. Речь идет о продолжении поставок оружия. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в заявлении посла Украины в Германии Алексея Макеева.

Посол Украины в Германии заявил, что ожидает от Мерца обещания о новых поставках оружия Украине во время визита в Киев.

"Я уверен (в этом – ред.)", — сказал посол в ответ на вопрос немецких журналистов в Киеве.

Также издание "Комментарии" сообщало – президент Франции Эммануэль Макрон во время своего визита вместе с европейскими коллегами в Киев 10 мая заявил, что справедливый и длительный мир в Украине начинается с полного и безусловного прекращения огня. Как передает портал "Комментарии", об этом французский лидер написал в соцсети Х (Twitter).



