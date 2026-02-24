Мерц жорстко звернувся до Європи через Україну: що обурило канцлера

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц попередив європейських лідерів, що підтримка України визначить майбутнє всього континенту. Його заява пролунала на тлі рішення Угорщини заблокувати новий пакет санкцій проти Москви та поставити під загрозу надання Києву кредиту в 90 мільярдів євро.

Фрідріх Мерц. Фото: з відкритих джерел

Як пише The Times, позиція Будапешта викликала особливе роздратування в Берліні. Німеччина нині є найбільшим донором України та активно просуває ідею використання заморожених російських активів у ЄС для фінансування Києва.

Перед переговорами у Брюсселі Мерц закликав партнерів не вагатися з підтримкою. За його словами, Європа стоїть на історичному роздоріжжі, а спосіб завершення війни визначить її роль у світі на десятиліття вперед. Канцлер наголосив, що Німеччина не має права повторити помилки минулого і недооцінити небезпеку, яку становить Росія. Він заявив, що нинішній російський режим перебуває "на піку варварства".

Тим часом міністри закордонних справ ЄС намагаються узгодити санкційний пакет і фінансову допомогу, адже Україна стикається з бюджетним дефіцитом у 38 мільярдів євро та потребами на відновлення, що оцінюються майже у 500 мільярдів.

Угорщина, яку очолює прем’єр-міністр Віктор Орбан, звинувачує Київ у навмисному затягуванні ремонту нафтопроводу "Дружба". Додаткової напруги додала й Словаччина, заявивши про припинення транскордонних постачань електроенергії для стабілізації української енергосистеми.

