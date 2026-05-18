Мерца ждут проблемы: сколько немцев серьезно обеспокоены состоянием дел в стране

Кравцев Сергей
Подавляющее большинство, а именно 84% жителей Германии выразили беспокойство и недовольство политикой правительства своей страны, о чем свидетельствует опрос института Insa. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в публикации "DW".
Фридрих Мерц.
Так, в Германии 64% участников исследования придерживаются мнения, что решить проблемы в стране не способна ни одна из возможных коалиций, и лишь 11% опрошенных выразили "небольшое беспокойство" относительно текущего положения дел.
Также из результатов опроса следует то, что относительное большинство жителей ФРГ негативно относится к идее участия в правительстве ультраправой партии "Альтернатива для Германии". Против сотрудничества с АдГ высказались 47%, за — 41% респондентов. Среди избирателей ХДС/ХСС сотрудничество с АдГ отвергают две трети опрошенных.
Из перечисленных в опросе Insa возможных кандидатов на пост канцлера лучший результат показал министр обороны Борис Писториус: 29% считают, что он сможет провести реформы лучше, чем Мерц.
При этом ровно четверть жителей Германии придерживаются мнения, что лучше это сможет сделать глава баварской ХСС Маркус Зедер.
В опросе, который проводился с 13 по 15 мая, принял участие 1001 гражданин.
