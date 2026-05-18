Главная Новости Мир Германия Мерца ждут проблемы: сколько немцев серьезно обеспокоены состоянием дел в стране
Мерца ждут проблемы: сколько немцев серьезно обеспокоены состоянием дел в стране

Более 80% немцев обеспокоены политикой правительства

18 мая 2026, 08:28
Кравцев Сергей

Подавляющее большинство, а именно 84% жителей Германии выразили беспокойство и недовольство политикой правительства своей страны, о чем свидетельствует опрос института Insa. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в публикации "DW".

Фридрих Мерц. Фото: из открытых источников

Так, в Германии 64% участников исследования придерживаются мнения, что решить проблемы в стране не способна ни одна из возможных коалиций, и лишь 11% опрошенных выразили "небольшое беспокойство" относительно текущего положения дел.

"42% в равной степени возложили ответственность за слабость правительства на партии коалиции, 37% считают, что основная вина лежит на ХДС/ХСС, а 14% — на СДПГ. Ровно половина респондентов считает, что все правящие силы блокируют работу правительства", — говорится в сообщении.

Также из результатов опроса следует то, что относительное большинство жителей ФРГ негативно относится к идее участия в правительстве ультраправой партии "Альтернатива для Германии". Против сотрудничества с АдГ высказались 47%, за — 41% респондентов. Среди избирателей ХДС/ХСС сотрудничество с АдГ отвергают две трети опрошенных.

"Если запланированные крупные реформы правительства в области налогообложения и социальной политики провалятся, 67% опрошенных хотели бы, чтобы канцлер Фридрих Мерц покинул свой пост. Даже среди избирателей ХДС/ХСС в такой ситуации 46% высказались бы за смену канцлера", — говорится в материале.

Из перечисленных в опросе Insa возможных кандидатов на пост канцлера лучший результат показал министр обороны Борис Писториус: 29% считают, что он сможет провести реформы лучше, чем Мерц.

При этом ровно четверть жителей Германии придерживаются мнения, что лучше это сможет сделать глава баварской ХСС Маркус Зедер.

В опросе, который проводился с 13 по 15 мая, принял участие 1001 гражданин.

Источник: https://www.dw.com/uk/84-nimciv-serjozno-sturbovani-stanom-sprav-u-kraini-sociologia/a-77189734
