Мерца ждут проблемы: сколько немцев серьезно обеспокоены состоянием дел в стране

Подавляющее большинство, а именно 84% жителей Германии выразили беспокойство и недовольство политикой правительства своей страны, о чем свидетельствует опрос института Insa. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в публикации "DW".

Так, в Германии 64% участников исследования придерживаются мнения, что решить проблемы в стране не способна ни одна из возможных коалиций, и лишь 11% опрошенных выразили "небольшое беспокойство" относительно текущего положения дел.

"42% в равной степени возложили ответственность за слабость правительства на партии коалиции, 37% считают, что основная вина лежит на ХДС/ХСС, а 14% — на СДПГ. Ровно половина респондентов считает, что все правящие силы блокируют работу правительства", — говорится в сообщении.

Также из результатов опроса следует то, что относительное большинство жителей ФРГ негативно относится к идее участия в правительстве ультраправой партии "Альтернатива для Германии". Против сотрудничества с АдГ высказались 47%, за — 41% респондентов. Среди избирателей ХДС/ХСС сотрудничество с АдГ отвергают две трети опрошенных.

"Если запланированные крупные реформы правительства в области налогообложения и социальной политики провалятся, 67% опрошенных хотели бы, чтобы канцлер Фридрих Мерц покинул свой пост. Даже среди избирателей ХДС/ХСС в такой ситуации 46% высказались бы за смену канцлера", — говорится в материале.

Из перечисленных в опросе Insa возможных кандидатов на пост канцлера лучший результат показал министр обороны Борис Писториус: 29% считают, что он сможет провести реформы лучше, чем Мерц.

При этом ровно четверть жителей Германии придерживаются мнения, что лучше это сможет сделать глава баварской ХСС Маркус Зедер.

В опросе, который проводился с 13 по 15 мая, принял участие 1001 гражданин.

