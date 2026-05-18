Мерца чекають проблеми: скільки німців серйозно стурбовані станом справ у країні

Переважна більшість, а саме 84% мешканців Німеччини висловили занепокоєння та невдоволення політикою уряду своєї країни, про що свідчить опитування інституту Insa. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в публікації "DW".

Фрідріх Мерц.

Так, у Німеччині 64% учасників дослідження дотримуються думки, що вирішити проблеми в країні не здатна жодна з можливих коаліцій, і лише 11% опитаних висловили "невеликий занепокоєння" щодо поточного стану справ.

"42% однаково поклали відповідальність за слабкість уряду на партії коаліції, 37% вважають, що основна вина лежить на ХДС/ХСС, а 14% — на СДПН. Рівно половина респондентів вважає, що всі правлячі сили блокують роботу уряду", — йдеться у повідомленні.

Також із результатів опитування випливає те, що відносна більшість жителів ФРН негативно ставиться до ідеї участі в уряді ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини". Проти співпраці з АдН висловилися 47%, за – 41% респондентів. Серед виборців ХДС/ХСС співпрацю з АдНГ відкидають дві третини опитаних.

"Якщо заплановані великі реформи уряду в галузі оподаткування та соціальної політики проваляться, 67% опитаних хотіли б, щоб канцлер Фрідріх Мерц залишив свою посаду. Навіть серед виборців ХДС/ХСС у такій ситуації 46% висловилися б за зміну канцлера", — йдеться у матеріалі.

З перерахованих в опитуванні Insa можливих кандидатів на посаду канцлера найкращий результат показав міністр оборони Борис Пісторіус: 29% вважають, що він зможе провести реформи краще, ніж Мерц.

При цьому рівно чверть мешканців Німеччини дотримуються думки, що краще це зможе зробити голова баварської ХСС Маркус Зедер.

В опитуванні, яке проводилося з 13 по 15 травня, взяв участь 1001 громадянин.

