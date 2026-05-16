Лидер немецкой правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алис Вайдель вызвала новую волну споров в Германии после резких заявлений о войне России против Украины. Политик фактически обвинила Киев в эскалации конфликта и заявила, что действия Украины якобы создают угрозу безопасности самой Германии.

По словам Вайдель, удары украинских дронов по территории России могут спровоцировать Москву на более жесткие действия. Она сравнила Россию с "большим медведем", которого, по ее мнению, "постоянно колют раскаленным железом в глаз".

"Вы не можете надеяться, что ничего не произойдет", — заявила лидер АдГ, комментируя атаки по объектам в глубине российской территории.

При этом Вайдель выразила уверенность, что Россия "в конечном итоге нанесет ответный удар". Ее слова вызвали резкую реакцию среди немецких политиков и пользователей соцсетей, поскольку многие расценили заявление как попытку переложить ответственность за войну с Москвы на Украину.

Глава АдГ также дала понять, что в случае прихода партии к власти политика Берлина в отношении Украины может существенно измениться. По ее словам, нынешний курс Германии на поддержку Киева является ошибочным и несет риски для немецкой безопасности.

На фоне этих заявлений немецкое издание Bild сообщило, что группа представителей АдГ готовит поездку в Россию. По предварительной информации, немецкие политики могут посетить Петербургский международный экономический форум, который состоится в начале июня.

Заявления Вайдель прозвучали в момент, когда в Германии продолжаются острые дискуссии о масштабах поддержки Украины, поставках оружия и будущем отношений с Россией. Партия АдГ, которая традиционно выступает против санкций и военной помощи Киеву, в последние месяцы усиливает давление на правительство, используя тему войны для мобилизации собственного электората.

Критики партии уже заявили, что подобная риторика играет на руку Кремлю и подрывает единство Европы в вопросе поддержки Украины.

